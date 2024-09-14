Вечернее обращение Зеленского в субботу, 14 сентября – какая ситуация на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября, заслушал доклад Главнокомандующего Вооруженными силами Александра Сырского. Главком рассказал о ситуации на украинском фронте и на территории Курской области.

Об этом украинский лидер сказал в вечернем обращении.

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"Только что я говорил с Главкомом Сырским. Доклад по фронту: Донетчина, ключевые направления. Держим позиции, как бы это ни было трудно", — сказал президент.

В то же время главком проинформировал о наступательной операции в Курской области по действиям Сил обороны и реакции врага. Зеленский отметил, что, как это и было предусмотрено, защищаем наш фундаментальный интерес о приближении мира.

"Давим на Россию и делаем все, чтобы война чувствовалась там, откуда ее принесли в Украину. Слава нашим людям! Слава Украине!" — добавил он.