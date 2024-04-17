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Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают оккупантов днем и ночью

17 апреля 2024 08:35
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают оккупантов днем и ночью
Уничтожения российской техники. Фото: скриншот з видео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Украинские военные на всех участках фронта продолжают уничтожать врага и днем, и ночью. Оккупанты теряют немало техники и личного состава.

Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в Telegram в среду, 17 апреля, и показал соответствующее видео.

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На видео видно, как наши защитники метко наносят удары по вражеской технике из дронов и артиллерии. Российские войска не имеют покоя ни днем, ни ночью, а все их "тайники" рано или поздно находят "птички" Сил обороны.

"Наши воины — сила", — подписал видео Сырский.

Другие успехи украинских военных

Напомним, на днях в Херсонской области пограничники уничтожили ряд единиц военной техники, полевые пункты боеснабжения и несколько укрытий оккупантов. Справиться с задачей военным помогали ударные дроны украинского производства "Баба Яга".

Кроме того, военные специального подразделения Главного управления разведки искусно уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10". Это произошло 14 апреля, когда российские зенитчики праздновали День войск противовоздушной обороны РФ.

Добавим, в Страткоме показали, как военные из HIMARS уничтожили российский "Бук".

военная техника
военные
война в Украине
Александр Сырский
фронт

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