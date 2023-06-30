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Сырский показал, как украинские военные эффектно ликвидировали оккупантов

30 июня 2023 14:20
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский показал, как украинские военные эффектно ликвидировали оккупантов
Украинский военный рядом с артиллерией. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach/File Photo
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как бойцы эффектно уничтожили российских оккупантов. Враг накапливал боеприпасы.

Видео Александр Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

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"Совместная работа аэроразведки и артиллерии позволила изящно уничтожить россиян", — говорится в сообщении.

Сырский рассказал, что на видео работала 22 ОМБр.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он продемонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Васильок" и состава боеприпасов.

Также мы писали, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали более 500 российских захватчиков. Кроме этого, оккупанты потеряли некоторую важную военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Добавим, аэроразведка 68-й егерской бригады ведет успешную борьбу с российскими танками на западе Донецкой области. Только за последнее время было уничтожено несколько единиц тяжелой техники оккупантов.

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