Сырский показал, как украинские военные эффектно ликвидировали оккупантов
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как бойцы эффектно уничтожили российских оккупантов. Враг накапливал боеприпасы.
Видео Александр Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.
Ликвидация россиян
"Совместная работа аэроразведки и артиллерии позволила изящно уничтожить россиян", — говорится в сообщении.
Сырский рассказал, что на видео работала 22 ОМБр.
Напомним, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он продемонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Васильок" и состава боеприпасов.
Также мы писали, что за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали более 500 российских захватчиков. Кроме этого, оккупанты потеряли некоторую важную военную технику, в частности, танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Добавим, аэроразведка 68-й егерской бригады ведет успешную борьбу с российскими танками на западе Донецкой области. Только за последнее время было уничтожено несколько единиц тяжелой техники оккупантов.