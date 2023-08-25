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Сырский показал, как украинские военные устроили "сафари" на технику оккупантов

25 августа 2023 12:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Сырский показал, как украинские военные устроили "сафари" на технику оккупантов
Уничтожение вражеской техники. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают эффектно уничтожать технику российских оккупантов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как воины устроили "сафари" возле Соледара.

Видео Александр Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Сырский показал работу 30-й ОМБр.

"Украинские воины устроили "сафари" на технику и средства РЭБ оккупантов", — рассказал он.

По словам Сырского, аэроразведчики находили цели и вместе с собратьями из других подразделений поразили их FPV-дронами.

Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 470 российских захватчиков. Также враг продолжает безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.

Также мы писали, что возле Бахмута бойцы 225 батальона подбили вражеский танк с помощью FPV-дрона. Российские оккупанты пытались бежать, но у них ничего не получилось.

Добавим, что украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт врага. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".

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