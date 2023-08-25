Сырский показал, как украинские военные устроили "сафари" на технику оккупантов
Украинские военные продолжают эффектно уничтожать технику российских оккупантов. Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как воины устроили "сафари" возле Соледара.
Видео Александр Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.
Уничтожение техники и средств РЭБ
Сырский показал работу 30-й ОМБр.
"Украинские воины устроили "сафари" на технику и средства РЭБ оккупантов", — рассказал он.
По словам Сырского, аэроразведчики находили цели и вместе с собратьями из других подразделений поразили их FPV-дронами.
Напомним, за прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 470 российских захватчиков. Также враг продолжает безумными темпами терять важную военную технику, в том числе танки, боевые бронированные машины и БпЛА.
Также мы писали, что возле Бахмута бойцы 225 батальона подбили вражеский танк с помощью FPV-дрона. Российские оккупанты пытались бежать, но у них ничего не получилось.
Добавим, что украинские воины уничтожили на Бахмутском направлении опорный пункт врага. Это сделали артиллеристы 22-й ОМБр с помощью САУ 2С-1 "Гвоздика".