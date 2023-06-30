Сырский показал, как украинский снайпер уничтожил наблюдателя россиян
Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу снайпера группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого. Украинские снайперы продолжают успешно уничтожать окупантов.
Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.
Кого удалось ликвидировать
"Снимает 2 номер на GROT с тепловизионным прицелом. Дистанция — 340 метров. Точным выстрелом уничтожен наблюдатель-координатор. Прекрасная работа", — отметил Сырский.
Удачная работа ВСУ
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как бойцы эффектно уничтожили российских оккупантов. Враг накапливал боеприпасы.
Прогресс на Бахмутском направлении
Сырский сообщил о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он демонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Васильок" и состав боеприпасов.
Напомним, авиация сил обороны Украины в сутки нанесла 10 ударов по сосредоточениям российских оккупантов. Также известно об одном ударе по зенитно-ракетному комплексу россиян.