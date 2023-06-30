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Сырский показал, как украинский снайпер уничтожил наблюдателя россиян

30 июня 2023 21:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Сырский показал, как украинский снайпер уничтожил наблюдателя россиян
Украинский снайпер. Фото: Виталий Носач, РБК-Украина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу снайпера группы "Призрак" Отдельной Президентской бригады имени гетьмана Богдана Хмельницкого. Украинские снайперы продолжают успешно уничтожать окупантов.

Соответствующее видео он опубликовал в своих соцсетях.

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"Снимает 2 номер на GROT с тепловизионным прицелом. Дистанция — 340 метров. Точным выстрелом уничтожен наблюдатель-координатор. Прекрасная работа", — отметил Сырский. 

Удачная работа ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал, как бойцы эффектно уничтожили российских оккупантов. Враг накапливал боеприпасы.

Прогресс на Бахмутском направлении

Сырский сообщил о прогрессе на Бахмутском направлении. Также он демонстрировал результаты военных действий, включая уничтожение вражеского миномета "Васильок" и состав боеприпасов.

Напомним, авиация сил обороны Украины в сутки нанесла 10 ударов по сосредоточениям российских оккупантов. Также известно об одном ударе по зенитно-ракетному комплексу россиян.

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