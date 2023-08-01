Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow "Враг горит": Сырский показал, как ВСУ бьют по оккупантам на Лиманском направлении arrow

"Враг горит": Сырский показал, как ВСУ бьют по оккупантам на Лиманском направлении

1 августа 2023 16:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
"Враг горит": Сырский показал, как ВСУ бьют по оккупантам на Лиманском направлении
Уничтоженная позиция российских оккупантов. Фото: скриншот видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал успешную работу украинских военных на Лиманском направлении.

Видео Александр Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

Читайте также:

Удары Украины по врагу

Сырский подчеркнул, что на Лиманском направлении российские оккупанты горят.

"Совместная работа артиллерии 66-й ОМБр и разведки 88-го батальона ТрО по БК россиян. Метко", — написал он.

На видео можно увидеть, как украинская артиллерия наносит удары по позициям российских захватчиков.

Напомним, украинские военные, включая артиллеристов и ракетные подразделения, активно ведут боевые действия против противника. В частности, ВСУ ведут активные действия на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 500 оккупантов.

Добавим, командующий Национальной гвардии полковник Александр Пивненко заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается, и российских врагов ждет еще много "сюрпризов". Силы обороны Украины обязательно выйдут на границы 1991 года, но на это нужно время.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

"Это кровь и пот": Игнат об успешной работе ПВО и не только в большом интервью

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

08:42 Цыганков получил щедрое предложение от неожиданного клуба

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз