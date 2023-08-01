"Враг горит": Сырский показал, как ВСУ бьют по оккупантам на Лиманском направлении

Уничтоженная позиция российских оккупантов. Фото: скриншот видео

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский показал успешную работу украинских военных на Лиманском направлении.

Видео Александр Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Сырский подчеркнул, что на Лиманском направлении российские оккупанты горят.

"Совместная работа артиллерии 66-й ОМБр и разведки 88-го батальона ТрО по БК россиян. Метко", — написал он.

На видео можно увидеть, как украинская артиллерия наносит удары по позициям российских захватчиков.

Напомним, украинские военные, включая артиллеристов и ракетные подразделения, активно ведут боевые действия против противника. В частности, ВСУ ведут активные действия на Бахмутском направлении.

Также мы писали, что Вооруженные силы Украины продолжают героически противостоять противнику. Так, за прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали 500 оккупантов.

Добавим, командующий Национальной гвардии полковник Александр Пивненко заявил, что контрнаступление ВСУ продолжается, и российских врагов ждет еще много "сюрпризов". Силы обороны Украины обязательно выйдут на границы 1991 года, но на это нужно время.