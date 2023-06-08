Сырский показал, как ВСУ поджарили вражеский танк в тайнике

Вражеский танк. Фото: t.me/osirskiy

Украинские военные уничтожили российский танк, который оккупанты тщательно пытались скрыть. Это произошло на Бахмутском направлении.

Видео опубликовал командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский.

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"Силы обороны преуспевают и продолжают движение. Оборонительная операция продолжается, враг пытается остановить наши силы, но получает по зубам", — подчеркнул Сырский.

Напомним, российские оккупационные войска теряют позиции под Бахмутом. Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед по флангам вокруг этого города.

Также мы писали, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала о ситуации на самых горячих направлениях фронта. По ее словам, враг пытается перейти в наступление на Бахмутском направлении.

Добавим, западные СМИ заявляют, что в четверг, 8 июня, Украина начала долгожданное контрнаступление. Украинские войска ужесточили свои атаки на линии фронта на юго-востоке страны.