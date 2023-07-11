Сырский показал, как ВСУ точным выстрелом ликвидировали оккупантов

Украинские военные. Фото: Радио Свобода

Генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал работу 22-й Отдельной механизированной бригады. Аэроразведка обнаружила военных РФ, которые были ликвидированы.

Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграмм-канале.

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"Благодаря работе аэроразведки, было обнаружено сосредоточение живой силы россиян.Точным выстрелом из большого калибра оккупантов было уничтожено!", — написал он.

Успехи ВСУ на фронте

Ранее благодаря совместной работе 45 ОАБр и 63 ОМБр был уничтожен российский танк Т-80. Видео сопровождалось с российской озвучкой, в которой рассказывали о преимуществах такого боевого танка, однако ВСУ умело удалось уничтожить такую "необычную мощь".

Напомним, Александр Сырский показал, как ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении. Украинские военные успешно уничтожают живую силу и технику врага.