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Сырский показал яркие эпизоды уничтожения техники и вооружения россиян

1 мая 2024 10:03
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Сырский показал яркие эпизоды уничтожения техники и вооружения россиян
Уничтожение оккупантов. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Украинские защитники продолжают ликвидировать российских захватчиков и их технику на нашей земле. Так, Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский показал яркие эпизоды уничтожения техники и вооружения РФ.

Соответствующие кадры Сырский обнародовал в Telegram в среду, 1 апреля.

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Уничтожение оккупантов

На видео видно, как защитники меткими выстрелами заставляют российскую технику взрываться, а оккупантов разбегаться.

Однако врагу не удается убежать, украинские воины находят военных РФ во всех уголках, где они скрывались и ликвидируют их благодаря беспилотникам.

"Наши воины не дают врагу воплотить его замыслы", — подчеркнул Сырский.

Ранее зенитчики отдельной бригады морской пехоты с помощью ЗРК "Стрела 10" уничтожили разведывательный дрон РФ.

Также мы писали, что украинские воины с помощью танков Bradley "разнесли" позиции врага на фронте.

Также мы писали, что Третья штурмовая бригада уничтожила вражеский командно-наблюдательный пункт, технику и пехоту РФ.

Кроме того, киберспециалисты СБУ уже уничтожили пять комплексов наблюдения оккупантов.

ВСУ
беспилотники
оккупанты
война в Украине
Александр Сырский
фронт

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