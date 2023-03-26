Сырский показал работу боевой авиации Украины по оккупантам на восточном направлении

Александр Сырский

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал, как работают подразделения 16-й и 18-й бригад армейской авиации по оккупантам. Украинцы успешно уничтожали противников на восточном направлении.

Видео Сырский опубликовал в своем Telegram-канале.

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Командующий Сухопутными войсками ВСУ отметил, что в первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить нашу армейскую авиацию, однако даже через год войны украинские вертолеты продолжают уничтожать оккупантов.

"Поддерживая подразделения Сил обороны Востока, наши летчики демонстрируют мужество и высокое мастерство во время выполнения боевых задач. Удары с неба — это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт", — подчеркнул Сырский.

Он добавил, что армейская авиация непрерывно и надежно наносит противнику значительные потери, несмотря на мощное противодействие системы ПВО рф.

Напомним, украинские военные уничтожили уже более 170 тысяч российских оккупантов. Враг продолжает нести значительные потери на войне.

Также мы писали, что авиация Сил обороны в сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения захватчиков. Украинские военные сбили вражеские БпЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам".

Добавим, российские войска были вытеснены с одной из ключевых дорог в спорном восточном районе Бахмута. Таким образом, украинские военные улучшили свои позиции в этом городе.