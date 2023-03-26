У Генштабі розповіли, скільки разів бійці ЗСУ завдали ударів по окупантах
Російські окупанти продовжують зазнавати втрат на війні в Україні. Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження загарбників.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
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Українські військові збили ворожі БпЛА типу "Орлан-10" та "Суперкам".
"Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили три пункти управління та п'ять районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська були витіснені з однієї з ключових доріг у спірному східному місті Бахмут. Таким чином, українські військові покращили свої позиції у цьому місті.
Також ми писали, що Збройні сили України не можуть розпочати контрнаступ, що планувався на весну 2023 року, через брак зброї, боєприпасів та винищувачів.
Додамо, російські війська готуються до можливого українського контрнаступу в Запорізькій області, тоді як у Бахмуті точаться важкі вуличні бої. 24 березня російська армія провела обмежені атаки вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна.