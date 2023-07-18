Сырский рассказал о важном преимуществе ВСУ на фронте

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что долгожданное контрнаступление идет не так быстро, как этого хотелось бы. Однако, по его словам, в украинской армии есть важное преимущество на фронте.

Об этом Александр Сырский сказал в интервью BBC.

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Преимущество Украины на фронте

Сырский рассказал, что на востоке и юге Украины территория очень заминирована и есть вражеские оборонительные заграждения.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ подчеркнул, что наша армия имеет одно важное преимущество.

"Я считаю, что единство нашего военного руководства и доверие наших солдат друг к другу являются сильной стороной нашей армии", — отметил Сырский.

По его словам, это резко контрастирует с российской военной иерархией, страдающей от внутренней борьбы, когда старшие офицеры отстранены от командования.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский подтвердил информацию, что американские кассетные боеприпасы уже прибыли в Украину. Совсем скоро они будут готовы к использованию.

Также мы писали, Сырский рассказал, что на восточном направлении ситуация на фронте сложная, но ВСУ двигаются вперед, освобождая украинские территории. Враг накапливает силы в районе Бахмута.

Добавим, генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский обнародовал видео с ходом работы снайперской группы Вооруженных сил Украины. Так, на кадрах видно, как украинские защитники успешно уничтожают врага на передовой.