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Ситуация в Харьковской области — россияне захватили несколько украинских сел

12 мая 2024 08:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Ситуация в Харьковской области — россияне захватили несколько украинских сел
Российские военные. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В ночь на 10 мая враг начал новое наступление на севере Харьковской области. Известно, что россияне захватили шесть украинских сел.

Об этом сообщил проект DeepState в воскресенье, 12 мая.

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Согласно информации от DeepState, в районе Липцев российские силы взяли под контроль села Стрелеча, Красное, Пильное и Борисовка и теперь продвигаются в красную зону.

Вражеские войска попытаются утвердиться в населеных пунктах Мороховец, Олейникове, Лукьянцы и Зеленое. Сейчас ведутся яростные бои за село Глубокое, которое является последним населенным пунктом перед Липцами, основной целью россиян в этом секторе.

Карта боевых действий. Фото: DeepState
Карта боевых действий. Фото: DeepState

Военные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Плетеневка и Огурцово и продвигаются в направлении Волчанска. Они также пытаются утвердиться в Гатище, Старице и Бугроватке. Сегодня было зафиксировано значительное количество российской пехоты у Гатища и Старицы, где ведутся боевые действия.

Согласно сообщению DeepState, вражеские силы приблизились к северным пригородам Волчанска и пытаются там закрепиться. Украинские военные активно сопротивляются, открывая огонь по противнику.

Карта боевых действий. Фото: DeepState
Карта боевых действий. Фото: DeepState

Информация от DeepState свидетельствует об усложнении ситуации. Вражеские силы увеличивают свое присутствие, вводя дополнительные войска на территории Украины. Пехота непрерывно атакует, организуясь в группы для продвижения в населенные пункты с целью их захвата.

Для поддержки используется ограниченное количество военной техники, а также артиллерия и авиация. Отмечается активное использование дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

"Хотя и главная задача врага – отведение внимания с других участков, но без введения резервов ситуация может стать крайне ужасной. Враг это понимает и нынешняя ситуация все больше заставляет Силы Обороны встревать в этом районе", — заявили аналитики DeepState.

В Донецкой области ситуация в Красногоровке и в районе Владимировского складывается следующим образом.

Карта боевых действий. Фото: DeepState
Карта боевых действий. Фото: DeepState

Напомним, враг начал новое наступление на севере Харьковской области.

Кроме того, Генштаб сообщил о наращивании войск врага у границы с Украиной в Сумской области.

А президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковское направление отправят больше украинских сил.

Ранее в ISW рассказали, какие цели преследуют россияне в Харьковской области.

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