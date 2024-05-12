Ситуация в Харьковской области — россияне захватили несколько украинских сел
В ночь на 10 мая враг начал новое наступление на севере Харьковской области. Известно, что россияне захватили шесть украинских сел.
Об этом сообщил проект DeepState в воскресенье, 12 мая.
Ситуация в Харьковской области
Согласно информации от DeepState, в районе Липцев российские силы взяли под контроль села Стрелеча, Красное, Пильное и Борисовка и теперь продвигаются в красную зону.
Вражеские войска попытаются утвердиться в населеных пунктах Мороховец, Олейникове, Лукьянцы и Зеленое. Сейчас ведутся яростные бои за село Глубокое, которое является последним населенным пунктом перед Липцами, основной целью россиян в этом секторе.
Военные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Плетеневка и Огурцово и продвигаются в направлении Волчанска. Они также пытаются утвердиться в Гатище, Старице и Бугроватке. Сегодня было зафиксировано значительное количество российской пехоты у Гатища и Старицы, где ведутся боевые действия.
Согласно сообщению DeepState, вражеские силы приблизились к северным пригородам Волчанска и пытаются там закрепиться. Украинские военные активно сопротивляются, открывая огонь по противнику.
Информация от DeepState свидетельствует об усложнении ситуации. Вражеские силы увеличивают свое присутствие, вводя дополнительные войска на территории Украины. Пехота непрерывно атакует, организуясь в группы для продвижения в населенные пункты с целью их захвата.
Для поддержки используется ограниченное количество военной техники, а также артиллерия и авиация. Отмечается активное использование дронов и средств радиоэлектронной борьбы.
"Хотя и главная задача врага – отведение внимания с других участков, но без введения резервов ситуация может стать крайне ужасной. Враг это понимает и нынешняя ситуация все больше заставляет Силы Обороны встревать в этом районе", — заявили аналитики DeepState.
В Донецкой области ситуация в Красногоровке и в районе Владимировского складывается следующим образом.
Напомним, враг начал новое наступление на севере Харьковской области.
Кроме того, Генштаб сообщил о наращивании войск врага у границы с Украиной в Сумской области.
А президент Владимир Зеленский заявил, что на Харьковское направление отправят больше украинских сил.
Ранее в ISW рассказали, какие цели преследуют россияне в Харьковской области.
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