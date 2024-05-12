Ситуация в Харьковской области — россияне захватили несколько украинских сел

Российские военные. Фото: росСМИ

В ночь на 10 мая враг начал новое наступление на севере Харьковской области. Известно, что россияне захватили шесть украинских сел.

Об этом сообщил проект DeepState в воскресенье, 12 мая.

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Ситуация в Харьковской области

Согласно информации от DeepState, в районе Липцев российские силы взяли под контроль села Стрелеча, Красное, Пильное и Борисовка и теперь продвигаются в красную зону.

Вражеские войска попытаются утвердиться в населеных пунктах Мороховец, Олейникове, Лукьянцы и Зеленое. Сейчас ведутся яростные бои за село Глубокое, которое является последним населенным пунктом перед Липцами, основной целью россиян в этом секторе.

Карта боевых действий. Фото: DeepState

Военные силы Российской Федерации взяли под контроль населенные пункты Плетеневка и Огурцово и продвигаются в направлении Волчанска. Они также пытаются утвердиться в Гатище, Старице и Бугроватке. Сегодня было зафиксировано значительное количество российской пехоты у Гатища и Старицы, где ведутся боевые действия.

Согласно сообщению DeepState, вражеские силы приблизились к северным пригородам Волчанска и пытаются там закрепиться. Украинские военные активно сопротивляются, открывая огонь по противнику.

Карта боевых действий. Фото: DeepState

Информация от DeepState свидетельствует об усложнении ситуации. Вражеские силы увеличивают свое присутствие, вводя дополнительные войска на территории Украины. Пехота непрерывно атакует, организуясь в группы для продвижения в населенные пункты с целью их захвата.

Для поддержки используется ограниченное количество военной техники, а также артиллерия и авиация. Отмечается активное использование дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

"Хотя и главная задача врага – отведение внимания с других участков, но без введения резервов ситуация может стать крайне ужасной. Враг это понимает и нынешняя ситуация все больше заставляет Силы Обороны встревать в этом районе", — заявили аналитики DeepState.

В Донецкой области ситуация в Красногоровке и в районе Владимировского складывается следующим образом.

Карта боевых действий. Фото: DeepState

Напомним, враг начал новое наступление на севере Харьковской области.