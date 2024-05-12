Ситуація на Харківщині — росіяни, ймовірно, захопили кілька українських сіл
У ніч проти п'ятниці, 10 травня, ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області. Наразі відомо, що росіяни захопили шість українських сіл.
Про це повідомив проєкт DeepState у неділю, 12 травня.
Ситуація на Харківщині
Згідно з інформацією від DeepState, у районі Липців російські сили взяли під контроль села Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка і тепер просуваються до червоної зони.
Ворожі війська спробують утвердитися в населених пунктах Мороховець, Олійникове, Лук'янці та Зелене. Зараз ведуться запеклі бої за село Глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед Липцями, основною ціллю росіян у цьому секторі.
Військові сили Російської Федерації взяли під контроль населені пункти Плетенівка та Огірцеве і просуваються в напрямку Вовчанська. Вони також намагаються утвердитися в Гатищі, Стариці та Бугруватці. Сьогодні було зафіксовано значну кількість російської піхоти біля Гатища та Стариці, де ведуться бойові дії.
Згідно з повідомленням DeepState, ворожі сили наблизилися до північних передмість Вовчанська і намагаються там закріпитися. Українські військові активно чинять опір, відкриваючи вогонь по противнику.
Інформація від DeepState свідчить про ускладнення ситуації. Ворожі сили збільшують свою присутність, вводячи додаткові війська на українські території. Піхота безперервно атакує, організовуючись у групи для просування до населених пунктів з метою їх захоплення.
Для підтримки використовується обмежена кількість військової техніки, а також задіяні артилерія та авіація. Відзначається активне використання дронів та засобів радіоелектронної боротьби.
"Хоч і головна задача ворога — відведення уваги з інших ділянок, але без введення резервів ситуація може стати вкрай жахливою. Ворог це розуміє і теперішня ситуація все більше змушує Сили Оборони встрягати в цьому районі", — заявили аналітики DeepState.
На Донеччині ситуація в Красногорівці та в районі Володимирівського складається таким чином.
Нагадаємо, ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області.
Крім того, Генштаб повідомив про нарощування військ ворога поблизу кордону з Україною у Сумській області.
А Президент Володимир Зеленський заявив, що на Харківський напрямок відправлять більше українських сил.
Раніше в ISW розповіли, які цілі переслідують росіяни на Харківщині.
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