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Ситуація на Харківщині — росіяни, ймовірно, захопили кілька українських сіл

12 травня 2024 08:23
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Ситуація на Харківщині — росіяни, ймовірно, захопили кілька українських сіл
Російські військові. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У ніч проти п'ятниці, 10 травня, ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області. Наразі відомо, що росіяни захопили шість українських сіл.

Про це повідомив проєкт DeepState у неділю, 12 травня.

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Згідно з інформацією від DeepState, у районі Липців російські сили взяли під контроль села Стрілеча, Красне, Пильна та Борисівка і тепер просуваються до червоної зони.

Ворожі війська спробують утвердитися в населених пунктах Мороховець, Олійникове, Лук'янці та Зелене. Зараз ведуться запеклі бої за село Глибоке, яке є останнім населеним пунктом перед Липцями, основною ціллю росіян у цьому секторі.

Карта бойових дій. Фото: DeepState
Карта бойових дій. Фото: DeepState

Військові сили Російської Федерації взяли під контроль населені пункти Плетенівка та Огірцеве і просуваються в напрямку Вовчанська. Вони також намагаються утвердитися в Гатищі, Стариці та Бугруватці. Сьогодні було зафіксовано значну кількість російської піхоти біля Гатища та Стариці, де ведуться бойові дії.

Згідно з повідомленням DeepState, ворожі сили наблизилися до північних передмість Вовчанська і намагаються там закріпитися. Українські військові активно чинять опір, відкриваючи вогонь по противнику.

Карта бойових дій. Фото: DeepState
 Карта бойових дій. Фото: DeepState

Інформація від DeepState свідчить про ускладнення ситуації. Ворожі сили збільшують свою присутність, вводячи додаткові війська на українські території. Піхота безперервно атакує, організовуючись у групи для просування до населених пунктів з метою їх захоплення.

Для підтримки використовується обмежена кількість військової техніки, а також задіяні артилерія та авіація. Відзначається активне використання дронів та засобів радіоелектронної боротьби.

"Хоч і головна задача ворога — відведення уваги з інших ділянок, але без введення резервів ситуація може стати вкрай жахливою. Ворог це розуміє і теперішня ситуація все більше змушує Сили Оборони встрягати в цьому районі", — заявили аналітики DeepState.

На Донеччині ситуація в Красногорівці та в районі Володимирівського складається таким чином.

 Карта бойових дій. Фото: DeepState
 Карта бойових дій. Фото: DeepState

Нагадаємо, ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області.

Крім того, Генштаб повідомив про нарощування військ ворога поблизу кордону з Україною у Сумській області.

А Президент Володимир Зеленський заявив, що на Харківський напрямок відправлять більше українських сил.

Раніше в ISW розповіли, які цілі переслідують росіяни на Харківщині.

росія
війна
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росіяни
Україна
Харківська область
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війна в Україні

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