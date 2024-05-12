В ISW розповіли, які цілі переслідують росіяни на Харківщині

Російські військові. Фото: АрміяInform

Російські війська здійснюють обмежені наступальні дії уздовж кордону на півночі Харківської області, досягаючи тактичних успіхів у менш захищених місцях. Аналітики зазначають, що кількість російських військ, задіяних у цих діях, та їх розташування свідчать про те, що зараз не ведеться масштабна операція з оточення чи захоплення Харкова.

Про це повідомив Інститут вивчення війни у суботу, 11 травня.

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Наступ окупантів на Харківщині

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що російські військові дії на Харківщині мають на меті декілька стратегічних завдань: вони намагаються відвернути увагу українських військ від інших фронтів, наблизитися до Харкова настільки, щоб місто опинилося під загрозою артилерійського вогню, створити захисну "буферну зону" навколо Бєлгорода та перешкодити можливості України для контрнаступу в цьому районі.

Згідно з оцінками ISW, російські війська просунулися до околиць Огірцевого та Гатища. Речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що російські війська просуваються у "сірих зонах", де українські війська не мають стійких позицій. Він також зазначив, що росіяни можуть зіткнутися з сильнішим опором, якщо спробують просунутися далі на південь від кордону до більших населених пунктів. Проте, через близькість Харкова до кордону, навіть обмежені успіхи російських військ можуть становити загрозу для міста через можливість артилерійських обстрілів.

ISW вказує, що російські наступальні дії на півночі Харківської області мають на меті відволікти українські війська з інших ділянок фронту. Російські війська також активні вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, біля Часового Яру та на захід від Авдіївки, і, ймовірно, окупанти сподіваються, що це змусить українське командування перерозподілити сили для захисту північних районів Харкова.

Карта бойових дій. Фото: ISW

За словами аналітиків ISW, росіяни можуть планувати поступове просування на півночі та північному сході Харківської області, щоб ускладнити майбутні контрнаступи України.

"Вкрай важливо, щоб українські сили якнайшвидше зруйнували будь-які такі російські розрахунки за допомогою як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій, які звільнять окуповану Росією територію, як тільки дозволять умови", — зазначили в Інституті вивчення війни.

Напрямки російських наступальних дій біля кордону вказують на те, що Росія може намагатися створити "буферну зону" для захисту Бєлгорода, як заявляли представники, як Росії, так і України.

Нагадаємо, ворог розпочав новий наступ на півночі Харківської області.