Скабеева назвала Буданова "террористом" и истерично отреагировала на заявление об освобождении Крыма

Российская пропагандистка Ольга Скабеева. Фото: росСМИ

Российская пропагандистка Ольга Скабеева отреагировала на заявление главы ГУР МО Кирилла Буданова об освобождении Крыма. Она также прокомментировала его слова о ядерном оружии.

Об этом Скабеева сказала в эфире росТВ.

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Истерическая реакция Скабеевой

Российская пропагандистка пыталась скрыть свои эмоции из-за перспектив РФ, однако заметно возмутилась заявлением Буданова. Глава ГУР МО подчеркнул, что Украина выйдет на границы 1991 года и вернет Крым. Скабеева назвала Буданова "террористом".

"Буданов заявляет, что ВСУ войдут в Крым, и уточняет, что никакого ответного ядерного удара не будет. И вообще — до конца года "украинские боевики" якобы выйдут на границы 1991 года", — сказала Скабеева.

Напомним, Буданов заявил, что концом войны в Украине станет возвращение к границам 1991 года. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий.

Также мы писали, что в феврале, когда к первой годовщине вторжения России в Украину оставались считанные дни, официальные лица в Киеве были заняты разработкой планов нападения на Москву. Глава ГУР МО Кирилл Буданов поручил одному из своих офицеров подготовиться к массовым ударам 24 февраля.

Добавим, Лефортовский суд Москвы заочно арестовал начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова по делу о теракте на Керченском мосту, ему обвинено по четырем статьям. В свою очередь Буданов пообещал еще больше бороться с оккупантами.