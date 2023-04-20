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"Скажу че-нибудь, сразу "гости" придут": жена напугала оккупанта новыми реалиями России

20 апреля 2023 20:23
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
"Скажу че-нибудь, сразу "гости" придут": жена напугала оккупанта новыми реалиями России
Российский военнослужащий в Украине. Фото: rg.ru
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Жена военнослужащего России, находящегося сейчас в зоне боевых действий в Украине, рассказала о новом законе, который запрещает комментировать или обсуждать события войны в Украине и грозит до 12 лет заключения. Рассказ женщины шокировал военнослужащего.

Соответствующий перехват телефонного разговора обнародовал Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины.

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Женщина сказала, что в России начал действовать закон "О дискредитации российской армии", согласно которому за обсуждение войны можно попасть в тюрьму на 12 лет.

Россиянка говорит, что за "разговор с соседом" или "непреднамеренный лайк в интернете" могут приехать "гости".

Разговор оккупанта с женой

— Че еще там, новости есть такие, че-нибудь интересное. Не знаю, про Украину там, не про Украину?

— С 1 декабря вступил в силу закон, нельзя разговаривать про это. 

— Да ну нафиг. 

— Я тебе говорю "О дискриминации (имеется ввиду дискредитация, — ред.) российской армии", или еще чего там, либо освещении тех действий, которые там происходят. Да, карается законом до 12 лет заключения. 

— Прикольно, ну короче, ладно, хрен с ним. 

— Ну реально, с 1 декабря, ну. 

— Чего раньше тогда не рассказала? 

— Ну я не знаю. А если я еще соседу хоть кому-нибудь скажу че-нибудь такое, свои мысли какие-нибудь. Да? И вдруг тот поймет меня неправильно? Хотя у меня нет никакой дискредитации в сторону наших там действий. А тот просто возьмет кому-нибудь скажет в органы, что я такая нехорошая – ко мне "в гости" приедут. 

— Ну да. 

— Пост в интернете выставлю какой-нибудь, нечаянно лайк куда-нибудь нажму — ко мне "в гости" приедут, сразу же — дискредитация, на*уй, все. 

— Охренеть! 

Напомним, ранее военный России рассказал о подготовке к наступлению и одному из участков фронта. Также он рассказал, как желающих воевать в Украине набирают в армию через частные военные компании.

В еще одном обнародованном разговоре российский оккупант жаловался, что не успевает вывозить мертвых и раненых солдат. При этом невредимые военные массово отказываются выполнять задачи.

Также была обнародована запись, в которой военный России рассказал жене о боевых действиях в Украине. Оккупант жалуется, что украинские военные мощно обстреливают их позиции, при этом солдаты оккупационной армии крайне плохо оснащены.

Был также обнародован перехват разговора, в котором военнослужащий России, воевавший на востоке Украины, рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности относительно своего возвращения домой. Оккупант посоветовал своей жене "недели через две искать нового мужа".

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