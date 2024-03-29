Сколько вражеских целей ПВО уничтожила над Днепропетровской областью

Работа воздушных сил. Фото: Генштаб ВСУ

Оккупационная армия РФ выпустила по Украине ночью 29 марта 99 воздушных целей. В пределах Днепропетровской области противовоздушная оборона уничтожила 12 "шахедов" и 12 ракет.

Об этом сообщил глава Днепропетровского ОВА Сергей Лысак и глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

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Отмечается, что в течение ночи и под утро в Днепропетровской области Воздушные силы уничтожили 24 воздушные цели врага: 12 ракет и 12 "шахедов".

"Их сбили в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах", — говорится в сообщении Лукашука.

Скриншот сообщения Николая Лукашука

Скриншот сообщения Сергея Лисака

Напомним, в эту ночь россияне атаковали объекты критической инфраструктуры Днепропетровской области. Так, в Каменском и в самом Днепре были слышны взрывы во время воздушной тревоги, продолжавшейся более шести часов. Воздушные силы предупреждали о пусках ракет в регион.

Вражеский обстрел все же повредил несколько энергетических объектов и гражданскую инфраструктуру, также есть раненые.