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Скільки ворожих цілей ППО знищила над Дніпропетровською областю

29 березня 2024 09:08
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Скільки ворожих цілей ППО знищила над Дніпропетровською областю
Робота Повітряних сил. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Окупаційна армія РФ випустила по Україні уночі 29 березня 99 повітряних цілей. В межах Дніпропетровської області протиповітряна оборона знищила 12 "шахедів" та 12 ракет.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук

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Знищені ворожі цілі над Дніпропетровською областю

Зазначається, що протягом ночі та під ранок у Дніпропетровській області Повітряні сили знищили 24 повітряні цілі ворога: 12 ракет та 12 "шахедів".

"Їх збили у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах", — йдеться у повідомленні Лукашука. 

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Скриншот допису Миколи Лукашука
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Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Так, в Кам'янському та в самому Дніпрі було чути вибухи під час повітряної тривоги, яка тривала понад шість годин. Повітряні сили попереджали про пуски ракет на регіон.

Ворожий обстріл все ж пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені

Дніпропетровська область
обстріли
ППО
війна в Україні
Повітряні Сили ЗСУ

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