Скільки ворожих цілей ППО знищила над Дніпропетровською областю
Окупаційна армія РФ випустила по Україні уночі 29 березня 99 повітряних цілей. В межах Дніпропетровської області протиповітряна оборона знищила 12 "шахедів" та 12 ракет.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Знищені ворожі цілі над Дніпропетровською областю
Зазначається, що протягом ночі та під ранок у Дніпропетровській області Повітряні сили знищили 24 повітряні цілі ворога: 12 ракет та 12 "шахедів".
"Їх збили у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах", — йдеться у повідомленні Лукашука.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Так, в Кам'янському та в самому Дніпрі було чути вибухи під час повітряної тривоги, яка тривала понад шість годин. Повітряні сили попереджали про пуски ракет на регіон.
Ворожий обстріл все ж пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.
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