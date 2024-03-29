Скільки ворожих цілей ППО знищила над Дніпропетровською областю

Робота Повітряних сил. Фото: Генштаб ЗСУ

Окупаційна армія РФ випустила по Україні уночі 29 березня 99 повітряних цілей. В межах Дніпропетровської області протиповітряна оборона знищила 12 "шахедів" та 12 ракет.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та очільника Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

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Знищені ворожі цілі над Дніпропетровською областю

Зазначається, що протягом ночі та під ранок у Дніпропетровській області Повітряні сили знищили 24 повітряні цілі ворога: 12 ракет та 12 "шахедів".

"Їх збили у Дніпровському, Криворізькому, Павлоградському, Новомосковському, Кам'янському районах", — йдеться у повідомленні Лукашука.

Скриншот допису Миколи Лукашука

Скриншот допису Сергія Лисака

Нагадаємо, цієї ночі росіяни атакували об'єкти критичної інфраструктури Дніпропетровської області. Так, в Кам'янському та в самому Дніпрі було чути вибухи під час повітряної тривоги, яка тривала понад шість годин. Повітряні сили попереджали про пуски ракет на регіон.

Ворожий обстріл все ж пошкодив декілька енергетичних об'єктів та цивільну інфраструктуру, також є поранені.