"Везде горячо": Маляр рассказала, что сегодня происходит на фронте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Фото: facebook.com/ganna.maliar

Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что происходит на фронте. По ее словам, тяжелые бои продолжаются везде.

Об этом Анна Маляр написала в своем Telegram-канале.

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Российские оккупанты пытаются наступать на следующих направлениях:

Авдеевское;

Марьинское;

Лиманское.

Маляр подчеркнула, что горячо сейчас везде. По ее словам, ситуация сейчас сложная.

"Враг также двинулся вперед и на Сватовском направлении. Там идут ожесточенные бои. Противник атакует Белогоровку, Серебрянку", — рассказала Маляр.

Бахмутское направление

Заместитель министра обороны сообщила, что украинские военные двигаются вперед на южном фланге и имеют частичный успех. На северном продолжаются бои. Российские оккупанты перебросили туда два десантно-штурмовых полка.

Юг Украины

По словам Маляр, украинские бойцы с тяжелыми боями постепенно продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

"Наши войска сталкиваются с интенсивным сопротивлением врага, дистанционным минированием, переброской резервов, но настойчиво и неустанно создают условия для скорейшего движения вперед", — добавила она.

Пост Маляр. Фото: скриншот

Напомним, продолжаются 494 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ против Украины. Бойцы ВСУ продолжают храбро уничтожать российских оккупантов и защищать государство. В течение суток они нанесли несколько ударов по районам сосредоточения захватчиков.

Также мы писали, что Авдеевское направление сейчас самое горячее на фронте. Там продолжаются интенсивные бои. Российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских военных.

Добавим, украинские военные частично освободили территорию под Бахмутом Донецкой области. Однако эта информация требует проверки.