"Скрізь гаряче": Маляр розповіла, що сьогодні відбувається на фронті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: facebook.com/ganna.maliar

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що відбувається на фронті. За її словами, важкі бої тривають скрізь.

Про це Ганна Маляр написала у своєму Telegram-каналі.

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Російські окупанти намагаються наступати на таких напрямках:

Авдіївський;

Мар‘їнський;

Лиманський.

Маляр наголосила, що гаряче зараз скрізь. За її словами, ситуація наразі складна.

"Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку", — розповіла Маляр.

Бахмутський напрямок

Заступниця міністра оборони повідомила, що українські військові рухаються вперед на південному флангу та мають частковий успіх. На північному продовжуються бої. Російські окупанти перекинули туди два десантно-штурмових полки.

Південь України

За словами Маляр, українські бійці з важкими боями поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

"Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", — додала вона.

Допис Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, триває 494 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро знищувати російських окупантів та захищати державу. Протягом доби вони завдали декілька ударів по районах зосередження загарбників.

Також ми писали, що Авдіївський напрямок зараз є найгарячішим на фронті. Там продовжуються інтенсивні бої. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військових.

Додамо, українські військові частково звільнили територію під Бахмутом Донецької області. Однак ця інформація наразі потребує перевірки.