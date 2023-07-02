Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow "Скрізь гаряче": Маляр розповіла, що сьогодні відбувається на фронті arrow

"Скрізь гаряче": Маляр розповіла, що сьогодні відбувається на фронті

2 липня 2023 20:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
"Скрізь гаряче": Маляр розповіла, що сьогодні відбувається на фронті
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: facebook.com/ganna.maliar
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що відбувається на фронті. За її словами, важкі бої тривають скрізь.

Про це Ганна Маляр написала у своєму Telegram-каналі.

Читайте також:

Схід України

Російські окупанти намагаються наступати на таких напрямках:

  • Авдіївський;
  • Мар‘їнський;
  • Лиманський. 

Маляр наголосила, що гаряче зараз скрізь. За її словами, ситуація наразі складна. 

"Ворог також рушив вперед і на Сватівському напрямку. Там точаться запеклі бої. Противник атакує Білогорівку, Серебрянку", — розповіла Маляр.

Бахмутський напрямок

Заступниця міністра оборони повідомила, що українські військові рухаються вперед на південному флангу та мають частковий успіх. На північному продовжуються бої. Російські окупанти перекинули туди два десантно-штурмових полки.

Південь України

За словами Маляр, українські бійці з важкими боями поступово просуваються на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

"Наші війська стикаються з інтенсивним супротивом ворога, дистанційним мінуванням, перекиданням резервів, але наполегливо та невпинно створюють умови для як найшвидшого руху вперед", — додала вона.

Пост
Допис Маляр. Фото: скриншот

Нагадаємо, триває 494 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро знищувати російських окупантів та захищати державу. Протягом доби вони завдали декілька ударів по районах зосередження загарбників.

Також ми писали, що Авдіївський напрямок зараз є найгарячішим на фронті. Там продовжуються інтенсивні бої. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військових. 

Додамо, українські військові частково звільнили територію під Бахмутом Донецької області. Однак ця інформація наразі потребує перевірки.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Нові комунальні тарифи, ціни на бензин, пенсії і штрафи: що чекає на українців з 1 липня

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз