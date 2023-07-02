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У Генштабі розповіли про удари ЗСУ по окупантах протягом доби

2 липня 2023 19:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Генштабі розповіли про удари ЗСУ по окупантах протягом доби
Українські військові поряд з артилерією. Фото: Генштаб ЗСУ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Триває 494 доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Бійці ЗСУ продовжують хоробро знищувати російських окупантів та захищати державу. Протягом доби вони завдали декілька ударів по районах зосередження загарбників.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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За добу авіація Сил оборони завдала дев'ять ударів по районах зосередження особового складу ворога. 

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 22 артилерійських засоби на вогневих позиціях та два засоби ППО російських окупантів. 

ВСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ВСУ
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ
ВСУ
Українська військова техніка. Фото: Генштаб ЗСУ
Пост
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Пост
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, українські військові знищили польовий склад російських окупантів. На момент "прильоту" в ньому перебували загарбники.

Також ми писали, що Авдіївський напрямок зараз є найгарячішим на фронті. Там продовжуються інтенсивні бої. Російські окупанти намагаються прорвати оборону українських військових. 

Додамо, українські військові частково звільнили територію під Бахмутом Донецької області. Однак ця інформація наразі потребує перевірки.

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