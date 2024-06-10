Пограничники в Харьковской области поразили российский комплекс "Муром" — видео

Момент удара дрона по комплексу "Муром". Источник: скриншот

Украинские пограничники из бригады "Гвардії наступу "Сталевий кордон" ударили дроном-камикадзе по российскому комплексе дальнего наблюдения "Муром". Вражеская техника была выведена из строя в Харьковской области.

Кадры успешного обезвреживания цели показали в пресс-службе ГПСУ в понедельник, 10 июня.

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"Минус еще один вражеский комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром". Его поразили дроном-камикадзе пограничники бригады "Сталевий кордон" на Харьковском направлении", — гордятся работой в ГНСУ.

Отметим, что "Муром" — самый дорогой комплекс видеонаблюдения российской армии. Благодаря своей автономности он способен быстро разворачиваться, а его стоимость составляет 50 тысяч долларов в базовой комплектации.

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Напомним, ранее бригада показала кадры ударов дронов-камикадзе по позициям и транспорту оккупантов под Волчанском.

Также стражи границы показали, как мастерски уничтожили вражеское укрытие и ликвидировали российского солдата.

Кроме того, им удалось успешно уничтожить российскую позицию на Запорожском направлении благодаря искусной работе пилотов дронов-бомберов.