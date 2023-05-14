Снайперы ССО показали мощные кадры "охоты" на оккупантов возле Бахмута
Украинские военные показали, как им удалось уничтожить российских оккупантов в районе города Бахмут Донецкой области. Всего было ликвидировано 12 захватчиков.
Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.
Ликвидация оккупантов возле Бахмута
"Призраками Бахмута" уничтожено 12 единиц живой силы противника. В районе Бахмута снайперами Сил специальных операций обнаружено скопление оккупантов", — говорится в сообщении.
Военные рассказали, что в результате огневого поражения было уничтожено 12 целей из 15.
Напомним, украинские военные продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Сегодня, 14 мая, ВСУ захватили более десяти позиций оккупантов.
Также мы писали, что в России жалуются на гибель двух полковников. Отмечается, что украинские военные ликвидировали их под бои в окрестностях Бахмута.
Добавим, Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Также по их словам, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в самом Бахмуте. Эксперты ISW опубликовали карты ситуации на фронте 13 мая.