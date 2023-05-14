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Снайперы ССО показали мощные кадры "охоты" на оккупантов возле Бахмута

14 мая 2023 21:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Снайперы ССО показали мощные кадры "охоты" на оккупантов возле Бахмута
Снайпер Сил специальных операций. Фото: facebook.com/usofcom
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные показали, как им удалось уничтожить российских оккупантов в районе города Бахмут Донецкой области. Всего было ликвидировано 12 захватчиков.

Об этом сообщает командование Сил специальных операций ВС Украины.

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"Призраками Бахмута" уничтожено 12 единиц живой силы противника. В районе Бахмута снайперами Сил специальных операций обнаружено скопление оккупантов", — говорится в сообщении.

Военные рассказали, что в результате огневого поражения было уничтожено 12 целей из 15.

Напомним, украинские военные продолжают двигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода. Сегодня, 14 мая, ВСУ захватили более десяти позиций оккупантов.

Также мы писали, что в России жалуются на гибель двух полковников. Отмечается, что украинские военные ликвидировали их под бои в окрестностях Бахмута.

Добавим, Генеральный штаб сообщил, что Вооруженные силы Украины отразили многочисленные атаки оккупантов в районе Марьинки. Также по их словам, оккупанты вели безуспешные наступательные действия в самом Бахмуте. Эксперты ISW опубликовали карты ситуации на фронте 13 мая.

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