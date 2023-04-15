"Согласны все деньги отдать, и домой": оккупант рассказал, как ВСУ прижали врага на Запорожье

Российские военные на территории Украины. Фото: ria.ru

Военный России рассказал жене о боевых действиях в Украине. Оккупант жалуется, что украинские военные мощно обстреливают их позиции, при этом солдаты оккупационной армии очень плохо оснащены.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны.

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Солдат оккупационной армии рассказывает о больших полях пшеницы на Запорожском направлении, которая осталась несобранной из-за войны.

Он также посетовал, что оккупанты на своих позициях чувствуют себя, "как в окружении" из-за обстрелов со стороны украинских военных. И при этом россиянин говорит, что им нечего противопоставить украинским Силам обороны — у них нет ни вооружения, ни техники.

Разговор оккупанта с женой

— Тут у нас стреляют, ночью спокойно было, сейчас опять целый день стреляют. Мамке вчера звонил, она правильно говорит. Они же хотят сюда на Запорожье, здесь же черноземная земля, здесь хлеб, пшеница, тут ее много, на полях до сих пор стоит неубранная. Ну пока мы здесь еще ниче... Вот стреляют со всех орудий, с чего только можно в разных направлениях, мы тут, бл*дь, сами как в окружении ... Вон и сзади куда-то долбят и вперед, и в бок, со всех сторон стреляют. Все тут согласны все деньги отдать, и домой.

— Да правильно.

— Тут делать нех*й.

— Никто не отпустит.

— Ну конечно, никто. Они нас не трогают, че нас трогать? Взводик маленький, с нас толку никакого. У нас ни техники, ничего нету, че мы им противопоставим? Ниче! Они снаряды на нас не переводят. А если надо будет, пере*башат за один раз. Да еще и автоматы, повыдавали нам старье все. Другие подразделения — у них новое, а у нас все старое, там половина клинит.

Напомним, ранее ГУР обнародовал перехват телефонного разговора, в котором российский оккупант жаловался девушке, что у них катастрофически не хватает людей. Также он рассказал, что солдаты находятся в окружении ВСУ.

В еще одном обнародованном разговоре российский оккупант жаловался, что не успевает вывозить мертвых и раненых солдат. При этом невредимые военные массово отказываются выполнять задачи.

Также сообщалось, что российские захватчики хотят уволиться из рядов оккупационной армии. Однако из-за закона о проведении мобилизации в России это невозможно.