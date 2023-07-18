Спецподразделение "Кракен" нашло документы, в которых оккупанты отчитывались о купании

Российский оккупант. Фото: росСМИ

Украинское спецподразделение "Кракен" нашло "уникальные" документы противника. В них говорится о количестве раз в неделю мытья личного состава российских подразделений.

Об этом сообщила народный депутат Мария Мезенцева.

Читайте также:

Специфические документы противника

Российским захватчикам было разрешено мыться один раз в неделю. Эту информацию они записывали в журнал.

"Звучит как "неудачно написанная сказка", но так оно и было на самом деле: 1 раз в неделю было позволено военному мыться, еще и записывая это в специальный журнал", — пишет Мезенцева.

Журнал мытья российских оккупантов. Фото: t.me/mezentseva168

Журнал мытья российских оккупантов. Фото: t.me/mezentseva168

Журнал мытья российских оккупантов. Фото: t.me/mezentseva168

Журнал мытья российских оккупантов. Фото: t.me/mezentseva168

Пост Мезенцевой. Фото: скриншот

Напомним, в Главном управлении разведки Минобороны показали, как украинские военные уничтожают российских оккупантов и вражескую технику на фронте. Захватчики продолжают жаловаться на большие потери.

Также мы писали, что за минувшие сутки, 17 июля, украинские защитники уничтожили около 710 оккупантов. Кроме того, захватчики теряют танки, артиллерийские установки и боевые бронированные машины.

Добавим, военнослужащий РФ из Авдеевки пожаловался на серьезные потери в 9-м отдельном мотострелковом полку из-за того, что к солдатам относятся как к "пушечному мясу". Он также свидетельствует о безразличном отношении медицинских работников к лечению раненых.