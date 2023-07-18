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Спецпідрозділ "Кракен" знайшов документи, в яких окупанти звітували про купання

18 липня 2023 13:42
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Спецпідрозділ "Кракен" знайшов документи, в яких окупанти звітували про купання
Російський окупант. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Український спецпідрозділ "Кракен" знайшов "унікальні" документи противника. У них йдеться про кількість разів на тиждень миття особового складу російських підрозділів.

Про це повідомила народна депутатка Марія Мезенцева.

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Російським загарбникам було дозволено митися один раз на тиждень. Цю інформацію вони записували у журнал.

"Звучить як "невдало написана казка", але так воно й було насправді: 1 раз на тиждень було дозволено військовому митися, ще й записуючи це у спеціальний журнал", — пише Мезенцева.

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Журнал миття російських окупантів. Фото: t.me/mezentseva168
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Журнал миття російських окупантів. Фото: t.me/mezentseva168
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Журнал миття російських окупантів. Фото: t.me/mezentseva168
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Журнал миття російських окупантів. Фото: t.me/mezentseva168
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Допис Мезенцевої. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Головному управлінні розвідки Міноборони показали, як українські військові знищують російських окупантів та ворожу техніку на фронті. Загарбники продовжують скаржитися на великі втрати. 

Також ми писали, що за минулу добу, 17 липня, українські захисники знищили близько 710 окупантів. Окрім того, загарбники втрачають танки, артилерійські установки та бойові броньовані машини.

Додамо, військовослужбовець РФ із Авдіївки поскаржився на серйозні втрати у 9-му окремому мотострілецькому полку через те, що до солдатів ставляться як до "гарматного м'яса". Він також свідчить про байдуже ставлення медичних працівників до лікування поранених.

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