Спецназовцы СБУ уничтожили дроном-камикадзе танк россиян: впечатляющее видео

Украинские бойцы продолжают уничтожать технику врага

Спецназовцы Службы безопасности Украины уничтожили дронами-камикадзе еще один танк оккупантов. Бойцы точным выстрелом догнали вражеский танк.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Украинский FPV-дрон vs российский танк

Как отметили в ведомстве, спецназовцы Центра спецопераций "А" СБУ уничтожили дроном-камикадзе еще один танк окупантов.

"Россияне пытались скрыться, но им не очень удалось. А мы продолжим уничтожать захватчиков до полной Победы", — говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта в Луганской области пограничники сбили российский дрон-шпион. Всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 2108 БпЛА оперативно-тактического уровня.

Кроме того, несколько дней назад украинские военные "затрофеили" редкую командно-штабную машину оперативно-тактического ранга Р-149 СМР россиян. Технику, уже перекрашенную в сине-желтый цвет, заметили на улицах одного из городов.

Также недавно под Марьинкой один украинский десантник уничтожил пять танков и три БМП. Для этого он использовал противотанковый комплекс Javelin и постоянно менял огневые позиции.