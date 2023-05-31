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США объявили новый пакет помощи для Украины

31 мая 2023 21:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США объявили новый пакет помощи для Украины
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

США объявили новый пакет военной помощи для Украины Его общая стоимость — примерно 300 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

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"Сегодня Министерство обороны объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности для удовлетворения критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", — говорится в сообщении.

Новое оружие Украина получит из запасов США.

США передадут Украине:

  • дополнительные боеприпасы для систем ПВО Patriot;
  • ракеты AIM-7 для систем ПВО;
  • системы противовоздушной обороны Avenger;
  • зенитные комплексы Stinger;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
  • 105-мм танковые боеприпасы;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • авиационные ракеты Zuni;
  • боеприпасы для беспилотных авиационных систем;
  • противотанковые системы AT-4;
  • более 30 миллионов патронов для стрелкового оружия;
  • оборудование и системы для разминирования;
  • боеприпасы для разрушения помех;
  • приборы ночного видения.

В ведомстве добавили, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей в поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности.

Напомним, эксперт по вопросам обороны депутат Бундестага от Свободной демократической партии Александр Мюллер заявил, что Германия должна передать Украине крылатые дальнобойные ракеты Taurus. По его словам, Украине необходима помощь в защите.

Также мы писали, что недавно Британия предоставила ракеты Storm Shadow, чтобы ускорить контрнаступление Вооруженных сил Украины. Это должно придать украинской армии новую способность наносить удары большой дальности накануне долгожданного контрнаступления.

Добавим, Украина обратилась в Австралию с просьбой предоставить бронеавтомобили Hawkie. А также призвала официальный Сидней присоединиться к международной "танковой коалиции".

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