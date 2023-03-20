США объявили о новом пакете военной помощи Украине на общую сумму 350 миллионов долларов
Сегодня, 20 марта, государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете военной помощи для Украины. Его общая сумма — 350 миллионов долларов.
Об этом говорится в заявлении Блинкена, пишет "Европейская правда".
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"Сегодня, согласно делегированию полномочий президентом Байденом, я даю разрешение на передачу Украине американского вооружения и оборудования на сумму 350 миллионов долларов", — говорится в заявлении.
Новый пакет помощи для Украины включает в себя дополнительные боеприпасы для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS и гаубиц, а также боеприпасы для Bradley, ракеты HARM, противотанковое оружие, речные катера и другое.
"Мы приветствуем более 50 стран, которые объединились ради поддержки Украины в ее защите суверенитета и территориальной целостности. Только россия может прекратить свою войну сегодня. Пока она этого не сделает, мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется", — подчеркнул Блинкен.
Напомним, глава минобороны Северной Македонии подтвердила факт передачи Украине штурмовых самолетов Су-25. Кроме того, Украина просит у северомакедонских партнеров вертолеты Ми-24.
Также мы писали, что несколько стран Европейского союза готовятся конкретизировать инициативу по оказанию помощи Украине, предлагая передать Вооруженным силам Украины 1 миллион артиллерийских снарядов до конца 2023 года. Эта инициатива уже получила поддержку стран Балтии, Польши, Финляндии и Румынии. Она включена в проект заключения саммита Европейского союза, который состоится 23-24 марта.
Добавим, правительство Словакии согласовало передачу Вооруженным силам Украины боевых истребителей МиГ-29. Украина должна получить от словацких партнеров 13 таких самолетов.