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Стало известно, какую территорию освободили ВСУ от россиян в Бахмуте

12 мая 2023 12:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Названа площадь территории, свободной от россиян в Бахмуте
Украинские воины на бронетранспортере. Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Во время последней контратаки подразделения Вооруженных сил Украины в Бахмуте отбросили врага с некоторых захваченных им позиций. Таким образом, деоккупированной стала территория размером 2 на 3 километра.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новости.LIVE

"В Бахмуте складывается достаточно динамичная ситуация", — сказал Селезнев.

С одной стороны, объяснил он, враг пытается давить на наши Силы обороны, а с другой стороны — у него возникли проблемы по удержанию флангов.

По словам Селезнева, подразделения ВСУ, как минимум, на южной вражеской "клешне" окружения Бахмута дают агрессору жесткий ответ.

"В частности, благодаря недавней проведенной контратаке была деокупована территория площадью примерно 2 на 3 километра", — отметил военный эксперт.

Какое положение дел на фронте

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, Российская Федерация пытается ввести в заблуждение украинских военных, распространяя информацию о нехватке вооружения на фронте. Любая информация военного характера во время войны является оружием, которым ведется борьба, а не просто средством информирования.

Напомним, во вторник, 9 мая, украинские войска провели успешные ограниченные контратаки в районе Бахмута. Россиянам все труднее и труднее обороняться из-за колоссальных потерь, которые наносят ВСУ.

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