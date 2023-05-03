Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ворог стягнув до двох областей шалену кількість артилерії arrow

Ворог стягнув до двох областей шалену кількість артилерії

3 травня 2023 10:55
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Стало відомо, яку техніку ворог стягнув на Донбас та під Запоріжжя
Реактивна артилерія ворога веде вогонь. Фото: росЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти зосередили на окремих територіях Донецької та Запорізької областей близько однієї тисячі одиниць артилерії. Цю міць ворог може використати у двох випадках.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Читайте також:
Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Новини.LIVE

"На півдні Запорізької та Донецької областей росіяни зосередили до тисячі одиниць артилерії. Це — величезна кількість артилерійських засобів, які росіяни можуть використати за призначенням", — сказав Селезньов.

Він пояснив, що по-перше, агресор може використати ці вогневі засоби ураження як вогневий щит, якщо українська армія перейде до контрнаступу.

І, по-друге, така кількість артилерійських систем може бути кинута як артилерійська підтримка у випадку, якщо російська армія перейде до власного контрнаступу.

Як Україна готується до вигнання окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, який передбачає визволення Криму. Глава держави наголосив, що однією з головних цілей контрнаступу є повернення українського півострова, проте успіх залежить від продовження постачання зброї з боку західних партнерів.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков заявив журналістам, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB