Стало відомо, яку техніку ворог стягнув на Донбас та під Запоріжжя

Реактивна артилерія ворога веде вогонь. Фото: росЗМІ

Російські окупанти зосередили на окремих територіях Донецької та Запорізької областей близько однієї тисячі одиниць артилерії. Цю міць ворог може використати у двох випадках.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов. Новини.LIVE

"На півдні Запорізької та Донецької областей росіяни зосередили до тисячі одиниць артилерії. Це — величезна кількість артилерійських засобів, які росіяни можуть використати за призначенням", — сказав Селезньов.

Він пояснив, що по-перше, агресор може використати ці вогневі засоби ураження як вогневий щит, якщо українська армія перейде до контрнаступу.

І, по-друге, така кількість артилерійських систем може бути кинута як артилерійська підтримка у випадку, якщо російська армія перейде до власного контрнаступу.

Як Україна готується до вигнання окупантів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські Збройні сили готуються до контрнаступу, який передбачає визволення Криму. Глава держави наголосив, що однією з головних цілей контрнаступу є повернення українського півострова, проте успіх залежить від продовження постачання зброї з боку західних партнерів.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков заявив журналістам, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, який анонсувався раніше. Очікуються необхідні погодні умови та рішення командування.