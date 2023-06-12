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Стало відомо, кого росіяни перекинули з-під Херсона на Запоріжжя

12 червня 2023 10:12
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Росіяни суттєво підсилили Запорізький фронт
Росіяни перекидають технікою особовий склад. Фото: росЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупанти перекинули на Запорізький низку спецпідрозділів, які були задіяні у другій лінії оборони ворога під Херсоном. Така передислокація може серйозно підсилити угруповання агресора.

Про це в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов.

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Дмитро Снєгирьов
Дмитро Снєгирьов. Фото: Новини.LIVE

"Дійсно, є інформація про переміщення з окупованих територій Херсонської області військових підрозділів Збройних сил Російської Федерації безпосередньо на Запорізький напрямок", — сказав Снєгирьов.

Зокрема, зазначив він, на Запорізький напрямок у район Оріхова перекинуто підрозділи 22-ої та 45-ої бригади спецпризначення плюс — підрозділи 291-го мотострілецького полку.

За словами Снєгирьова, така передислокація значно посилить російське угруповання під Запоріжжям. Оскільки це — спеціальні підрозділи і підрозділи повітряно-десантних військ, берегової оборони. Вони були зосереджені безпосередньо на другій лінії оборони до підриву Каховської ГЕС. 

"Такий перебіг подій ще раз засвідчує, що катастрофа на Каховській ГЕС була в першу чергу вигідна саме Російській Федерації. Адже розлив Дніпра вкрай ускладнює там проведення будь-якої десантної операції, якщо така планувалася", — зазначив військовий експерт.

Що відбувається на фронті

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські захисники упродовж 11 червня шість разів вдарили по росіянах. Зокрема ЗСУ уразили два ворожі артилерійські підрозділи.

Додамо, що 11 червня українські бійці звільнили населений пункт Благодатне (Бахмутський район, Донецька область). Над селищем вже майорить український прапор.

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