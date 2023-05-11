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Стало известно, кого враг эвакуирует в первую очередь с юга Украины

11 мая 2023 11:20
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Россияне эвакуируют оккупационные администрации из Херсона и Запорожья
Россиские оккупанты в Херсонской области. Фото: росСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупанты пытаются эвакуировать в первых рядах с захваченных территорий Запорожской и Херсонской областей представителей местных властей из числа граждан РФ. Вместо этого чиновников из местного населения намеренно оставляют.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт Дмитрий Снегирев.

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Дмитрий Снегирев
Дмитрий Снегирев. Фото: Новини.LIVE

"Интересный момент: эвакуационные мероприятия не затронули представителей местных оккупационных администраций, так называемых коллаборантов", — сказал Снегирев.

По его словам, даже зафиксированы случаи, когда на Чонгарском перешейке их не пропускали в Крым и возвращали обратно. Мол, "русский мир" надо отстаивать на территориях Запорожской и Херсонской областей, а не в Крыму.

Таким образом, заключает Снегирев, коллаборантам дали понять, что предатели никому не нужны.

"Вместе с тем эвакуируют в первую очередь представителей оккупационных администраций, состоящих из граждан Российской Федерации, завезенных после оккупации отдельных территорий этих регионов", — отметил военный эксперт.

Что происходит в Запорожье и Херсонской области

Российские оккупанты начали вывоз из города Каменка-Днепровска Запорожской области детей дошкольного и школьного возраста в Бердянск. Вместе с ними россияне "эвакуируют" и их родителей.

В Скадовске оккупанты сворачивают свою деятельность в районной и городской администрации. Город оставила значительную часть российских властей.

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