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Стало известно, куда россияне хотят перебросить ЧВК "Вагнер"

29 мая 2023 10:45
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Россияне нашли ППК "Вагнер" новое применение
Наемники ППК "Вагнер". Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Командование российских оккупационных сил хочет перебросить ЧВК "Вагнер" на новое "горячее направление" для улучшения там ситуации. Таким направлением может стать Авдеевка.

Об этом в комментарии Новини.LIVE сообщил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев
Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Появилась информация о том, что "вагнеровцев" российское командование хочет перебросить под Авдеевку для того, чтобы они там "разрулили" ситуацию", казал Селезнев.

"Но, — отметил он, — я как-то скептически на всю эту идею смотрю, потому что они очень серьезно потрепаны в Бахмуте".

К тому же, добавил Селезнев, непонятно, как и чем они это положение будут исправлять. Ведь ситуация в районе Авдеевки действительно не сломлена — с 14-го года продолжаются бои и без каких-либо реальных территориальных достижений для противника.

Как "Вагнер" покидает Бахмут

Наемники ППК "Вагнер" начали покидать территорию города Бахмут. На их место заходят подразделения российских регулярных войск, воюющих на территории Украины.

По словам Секретаря СНБО Алексея Данилова, часть наемников Евгения Пригожина все же покинули город Бахмут. Однако радоваться рано, поскольку враг пытается выиграть время, чтобы "перегруппироваться на других направлениях".

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