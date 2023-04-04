Названо количество вражеских войск под Запорожьем

Оккупанты стянули десятки тысяч войск на Южное направление

Командование русских оккупационных войск стянуло на Запорожское направление более двух десятков тысяч своих солдат. Однако погодные условия пока не позволяют врагу перейти к активным действиям.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

Читайте также:

"Концентрация российских войск на Юге Запорожской области наблюдается огромная — более 20 тысяч. А за ними находятся и базы обеспечения, авиации, наземной техники", — сказал Селезнев.

Однако далеко не факт, отметил он, что это направление враг может использовать в качестве основного в случае своего наступления.

Владислав Селезнев

По мнению Селезнева, враг может держать свои войска под Запорожьем, чтобы сковывать украинские Силы обороны и не позволять украинскому командованию перебрасывать их на другие места в случае необходимости.

То есть, пояснил военный эксперт, концентрация вражеских сил и средств в Запорожском направлении говорит, что враг может попытаться идти вперед, но погодные условия этому мешают и не позволят сделать примерно до середины 20-х чисел апреля.

К тому же, по словам Селезнева, пока окончательного нет воображения то ли накапливаются эти силы исключительно для обороны или для контрнаступления. Ведь их порядки построены таким образом, что они способны переходить от одной функции к другой.

Как оккупанты "хозяйничают" на Запорожье

На временно занятой территории Украины российские оккупанты продолжают совершать мародерство. В частности, в населенном пункте Мелитополь Запорожской области оккупанты вывозят незаконно вырубленный лес в южном направлении.

В то же время российские оккупанты продолжают принудительную паспортизацию населения на временно оккупированной территории Запорожской области. Они ограничивают передвижение граждан Украины, не получивших российский паспорт, на блокпостах города Токмак. Оккупанты проводят обыски транспортных средств и угрожают гражданам Украины запретом въезда в город.

Кроме того, оккупационные власти принуждают работники учебных заведений Запорожской области получать гражданство страны-агрессора. Учителям в Мелитополе дали время до 1 июня.