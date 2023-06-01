оккупанты готовятся к новому штурму города на Донбассе

Российские оккупанты на бронетехнике. Фото: РосСМИ

Российские оккупационные войска в ближайшее время будут пытаться возобновить активные боевые действия вокруг Угледара, потому что им удалось отойти от сокрушительного поражения, которое ворону нанесли ВСУ в начале весны.

Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.

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Владислав Селезнев. Фото: Новини.LIVE

"Под Угледаром им удалось восстановить боеспособность тех своих подразделений, которые понесли некоторое время назад критические потери при попытке штурма города", — сказал Селезнев.

Он напомнил, что враг тогда активно шел в атаку.

"Думаю, в перспективе они могут активизироваться серьезно, и боевые действия на этом участке фронта возобновятся", — отметил военный эксперт.

При этом он обратил внимание, что на юге Донецкой и Запорожской областей россияне сконцентрировали большое количество артиллерийских систем.

"Суммарно можно говорить, что там до тысячи стволов", — констатировал Селезнев.

Что происходит с врагом

Путин напуган потенциальным контрнаступлением ВСУ, которое, возможно, уже находится на подготовительной стадии. Президент РФ осознает, что в случае успеха украинских сил его позиция может оказаться под угрозой, учитывая нарастание внутренних разногласий в Кремле.

Напомним, утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Хотя россияне отмечали, что уничтожили все дроны, некоторые видеокадры утверждают обратное.