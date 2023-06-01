оккупанты готовятся к новому штурму города на Донбассе

Стало известно, что россияне готовы сделать под Угледаром
Российские оккупационные войска в ближайшее время будут пытаться возобновить активные боевые действия вокруг Угледара, потому что им удалось отойти от сокрушительного поражения, которое ворону нанесли ВСУ в начале весны.
Такое мнение в комментарии Новини.LIVE высказал военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских Сил Владислав Селезнев.
"Под Угледаром им удалось восстановить боеспособность тех своих подразделений, которые понесли некоторое время назад критические потери при попытке штурма города", — сказал Селезнев.
Он напомнил, что враг тогда активно шел в атаку.
"Думаю, в перспективе они могут активизироваться серьезно, и боевые действия на этом участке фронта возобновятся", — отметил военный эксперт.
При этом он обратил внимание, что на юге Донецкой и Запорожской областей россияне сконцентрировали большое количество артиллерийских систем.
"Суммарно можно говорить, что там до тысячи стволов", — констатировал Селезнев.
Что происходит с врагом
Путин напуган потенциальным контрнаступлением ВСУ, которое, возможно, уже находится на подготовительной стадии. Президент РФ осознает, что в случае успеха украинских сил его позиция может оказаться под угрозой, учитывая нарастание внутренних разногласий в Кремле.
Напомним, утром, 24 мая, корабль Черноморского флота РФ "Иван Хурс" подвергся атаке "неизвестными дронами". Хотя россияне отмечали, что уничтожили все дроны, некоторые видеокадры утверждают обратное.