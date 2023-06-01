Окупанти готуються до нового штурму міста на Донбасі

Російські окупанти на бронетехніці. Фото: РосЗМІ

Російські окупаційні війська найближчим часом намагатимуться відновити активні бойові дії навколо Вугледара, тому що їм вдалося запобігти нищівної поразки, яку ворогу завдали ЗСУ на початку весни.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

Читайте також:

Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Під Вугледаром їм вдалося відновити боєздатність тих своїх підрозділів, які зазнали деякий час тому критичних втрат під час спроби штурму міста", — сказав Селезньов.

Він нагадав, що ворог тоді активно йшов в атаку.

"Думаю, в перспективі вони можуть активізуватися серйозно, і бойові дії на цій ділянці фронту поновляться", — зазначив військовий експерт.

При цьому він звернув увагу на те, що на півдні Донецької та Запорізької областей росіяни сконцентрували велику кількість артилерійських систем.

"Сумарно можна казати, що там — до тисячі стволів", — констатував Селезньов.

Що відбувається з ворогом

Путін наляканий потенційним контрнаступом ЗСУ, який, можливо, вже перебуває на ранній підготовчій стадії. Президент РФ усвідомлює, що в разі успіху українських сил його позиція може опинитись під загрозою, враховуючи наростання внутрішніх розбіжностей у Кремлі.

Нагадаємо, вранці, 24 травня, корабель Чорноморського флоту РФ "Иван Хурс" зазнав атаки "невідомими дронами". Хоча росіяни зазначали, що знищили всі дрони, деякі відеокадри стверджують зворотне.