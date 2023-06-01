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Стало відомо, що росіяни готові зробити під Вугледаром

1 червня 2023 11:25
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
Окупанти готуються до нового штурму міста на Донбасі
Російські окупанти на бронетехніці. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні війська найближчим часом намагатимуться відновити активні бойові дії навколо Вугледара, тому що їм вдалося запобігти нищівної поразки, яку ворогу завдали ЗСУ на початку весни.

Таку думку в коментарі Новини.LIVE висловив військовий експерт, колишній спікер Генерального штабу Збройних сил України, капітан І рангу Військово-морських сил Владислав Селезньов.

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Владислав Селезньов
Владислав Селезньов. Фото: Новини.LIVE

"Під Вугледаром їм вдалося відновити боєздатність тих своїх підрозділів, які зазнали деякий час тому критичних втрат під час спроби штурму міста", — сказав Селезньов. 

Він нагадав, що ворог тоді активно йшов в атаку.

"Думаю, в перспективі вони можуть активізуватися серйозно, і бойові дії на цій ділянці фронту поновляться", — зазначив військовий експерт. 

При цьому він звернув увагу на те, що на півдні Донецької  та Запорізької областей росіяни сконцентрували велику кількість артилерійських систем. 

"Сумарно можна казати, що там — до тисячі стволів", — констатував Селезньов.

Що відбувається з ворогом

Путін наляканий потенційним контрнаступом ЗСУ, який, можливо, вже перебуває на ранній підготовчій стадії. Президент РФ усвідомлює, що в разі успіху українських сил його позиція може опинитись під загрозою, враховуючи наростання внутрішніх розбіжностей у Кремлі.

Нагадаємо, вранці, 24 травня, корабель Чорноморського флоту РФ "Иван Хурс" зазнав атаки "невідомими дронами". Хоча росіяни зазначали, що знищили всі дрони, деякі відеокадри стверджують зворотне.

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