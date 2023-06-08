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Стало известно, в какую ловушку попали россияне в Бахмуте

8 июня 2023 13:51
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист
Выяснилось, как ВСУ уничтожают врага в Бахмуте.
Наемник ЧВК "Вагнер" в Бахмуте. Фото: РосСМИ
yevhen-dem-yanov.jpg - Евгений Демьянов
Евгений Демьянов
Журналист

Российские оккупационные подразделения в своем намерении захватить Бахмут попали в ловушку. В нем сейчас идет методическое уничтожение войск агрессора Вооруженными силами Украины.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник.

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Петр Черник
Петр Черник. Фото: УФОТО

"Под Бахмутом у них катастрофа, поскольку стратегический замысел не удался, они просто превратили город в щебень, а дальше продвинуться не могут. А господствующие высоты принадлежат нам", — сказал Черник.

По его словам, в настоящее время подразделения украинских Сил обороны находятся в городе в состоянии маневренной обороны.

Как отметил военный эксперт, успех для россиян был бы, если бы они резко перешли к оперативной дуге: Часовой Яр — Константиновка или — Краматорск — Славянск.

"Если бы это произошло, то мы бы констатировали успех их стратегической операции", — констатировал Черник.

А так, продолжил он, они Бахмут практически взяли и для них там произошел уникальный парадокс ловушки.

"Когда мы его обороняли, то имели большую застройку, что помогало нам маневрировать, защищать свои силы, отдыхать и тому подобное. У них, как уже говорил, все превращено в щебень, а господствующие высоты наши. Это —  просто уникальный тир, где мы сейчас их методично и прицельно расстреливаем", —  подчеркнул полковник ВСУ.

Что происходит под Бахмутом

По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, украинские войска подготовили капитальные укрепления в районе Бахмута. Благодаря этому ВСУ сейчас смогли перейти в контрнаступление и за последние сутки продвинуться вперед до 1000 метров.

В свою очередь командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что российские оккупационные войска теряют позиции под Бахмутом. Силы обороны Украины успешно продвигаются вперед по флангам вокруг этого города.

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