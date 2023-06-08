Стало відомо, як зміниться частота обстрілів ворогом Херсону

Російський солдат заряджає САУ. Фото: росЗМІ

Підрив росіянами греблі Каховської ГЕС змусив їх відійти і відвести техніку з артилерією від берегової смуги Дніпра, за різними оцінками, на відстань від 5 до 15 кілометрів. А це відповідним чином відіб'ється на кількісних показниках артобстрілів Херсону і навколишніх населених пунктів.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Петро Черник. Фото: УФОТО

"Обстріли не уповільняться, а — понизяться і це — однозначно так. Але вони все одно будуть", — сказав Черник.

Він пояснив це тим, що у ворога на озброєнні є артилерійські установки, які своїми снарядами можуть нищити об'єкти на відстані до 50 кілометрів.

"Просто це вже буде значно менше, і частота ударів значно понизиться. Але це торкнеться саме артилерійських, а не ракетних ударів", — уточнив Черник.

Що відбувається на Херсонщині

Як зазначила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу. Дамба була підірвана цілеспрямовано, щоб призупинити контрнаступ ЗСУ та відволікти суспільство від подій, які відбуваються в Бєлгородській області.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі Новини.LIVE зазначив, що окупанти самі ж постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС — затопило їхні окопи, довелося евакуйовувати техніку.