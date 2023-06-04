Втрати України в Бахмуті в 7,5 разів менші, ніж російські, — Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про втрати України у місті Бахмут Донецької області. Він зазначив, що вони у 7,5 разів менші, ніж російські.

Про це Олексій Данілов розповів для Corriere della Sera.

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Втрати України в Бахмуті

За словами Данілова, з 1 вересня у Бахмуті загинули 22 816 російських окупантів. Україна втратила в 7,5 разів менше військових.

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб. Наші втрати в 7,5 разів менші. Ми не маємо права здавати наші міста. Без опору вони б перемогли", — сказав Данілов.

Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів. Минулої доби, 3 червня, Збройні сили України знищили 470 загарбників. При цьому, за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну було знищено 209 940 солдатів російських військ.

Що відбувається у Бахмуті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що Україна контролює південно-західні околиці Бахмута. За її словами, "вагнерівці" остаточно ще не залишили місто. Вони здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії

Раніше засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що він виводить найманців з українського Бахмуту. Каже, до 5 числа, місяць не вказав, виведуть звідти основну частину.

Полковник Микола Уршалович зазначив, що на Бахмутському напрямку російські військові майже втратили ініціативу та перейшли до оборони. За словами Маляр, у місті значно знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи РФ. Також окупанти намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямку.