Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Втрати України в Бахмуті в 7,5 разів менші, ніж російські, — Данілов arrow

Втрати України в Бахмуті в 7,5 разів менші, ніж російські, — Данілов

4 червня 2023 13:11
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Втрати України в Бахмуті в 7,5 разів менші, ніж російські, — Данілов
Секретар РНБО Олексій Данілов. Фото: РНБО
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Секретар РНБО Олексій Данілов розповів про втрати України у місті Бахмут Донецької області. Він зазначив, що вони у 7,5 разів менші, ніж російські.

Про це Олексій Данілов розповів для Corriere della Sera.

Читайте також:

Втрати України в Бахмуті

За словами Данілова, з 1 вересня у Бахмуті загинули 22 816 російських окупантів. Україна втратила в 7,5 разів менше військових. 

"З 1 вересня, коли Москва почала використовувати засуджених як найманців у Бахмуті, загинуло 22 816 осіб. Наші втрати в 7,5 разів менші. Ми не маємо права здавати наші міста. Без опору вони б перемогли", — сказав Данілов.

Українські військові продовжують ліквідовувати російських окупантів. Минулої доби, 3 червня, Збройні сили України знищили 470 загарбників. При цьому, за весь час повномасштабного вторгнення РФ в Україну було знищено 209 940 солдатів російських військ.

Що відбувається у Бахмуті

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла, що Україна контролює південно-західні околиці Бахмута. За її словами, "вагнерівці" остаточно ще не залишили місто. Вони здійснюють інструкторську роботу з прибувшими загонами регулярної армії

Раніше засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив, що він виводить найманців з українського Бахмуту. Каже, до 5 числа, місяць не вказав, виведуть звідти основну частину. 

Полковник Микола Уршалович зазначив, що на Бахмутському напрямку російські військові майже втратили ініціативу та перейшли до оборони. За словами Маляр, у місті значно знизилась інтенсивність наступальних дій ворога, оскільки він здійснює заміну військ з "вагнерівців" на регулярні підрозділи РФ. Також окупанти намагаються стабілізувати оборону на цьому напрямку.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB