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Стало відомо, в яку пастку потрапили росіяни у Бахмуті

8 червня 2023 13:51
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст
З'ясувалося, як ЗСУ нищать ворога у Бахмуті
Найманець ПВК "Вагнер" у Бахмуті. Фото: РосЗМІ
yevhen-dem-yanov.jpg - Євген Дем’янов
Євген Дем’янов
Журналіст

Російські окупаційні підрозділи в своєму намірі захопити Бахмут потрапили у пастку. В ній зараз іде методичне знищення військ агресора Збройними силами України.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, полковник ЗСУ Петро Черник.

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Петро Черник
Петро Черник. Фото: УФОТО

"Під Бахмутом у них — катастрофа, оскільки стратегічний задум не вдався, вони просто перетворили місто на щебінь, а далі просунутися не можуть. А панівні висоти належать нам", — сказав Черник. 

За його словами, наразі підрозділи українських Сил оборони перебувають у місті у стані маневреної оборони. 

Як зазначив військовий експерт, успіх для росіян був би, якби вони різко перейшли до оперативної дуги: Часів Яр — Константинівка або — Краматорськ — Слов'янськ.

"Якби таке сталося, то ми би констатували успіх їхньої стратегічної операції", — констатував Черник.

А так, продовжив він, вони Бахмут практично взяли і для, них там стався унікальний парадокс пастки.

"Коли ми його обороняли, то мали велику забудову, що допомагало нам маневрувати, захищати свої сили, відпочивати і тому подібне. У них, як вже казав, — все перетворено в щебінь, а панівні висоти — наші. Це просто — унікальний тир, де ми зараз їх методично і прицільно розстрілюємо", — наголосив полковник ЗСУ.

Що відбувається під Бахмутом

За словами заступниці міністра оборони України Ганни Маляр, українські війська підготовили капітальні укріплення в районі Бахмута. Завдяки цьому ЗСУ зараз змогли перейти у контрнаступ і за останню добу просунутися уперед до 1000 метрів.

Своєю чергою командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомив, що російські окупаційні війська втрачають позиції під Бахмутом. Сили оборони України успішно просуваються уперед на флангах навколо цього міста.

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