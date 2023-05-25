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Свитан о событиях в Белгороде и контрнаступлении ВСУ: эксклюзивный эфир Новини.LIVE

25 мая 2023 15:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Свитан о событиях в Белгороде и контрнаступлении ВСУ: эксклюзивный эфир Новини.LIVE
Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан стал гостем студии Новини.LIVE. Он расскажет о последних событиях в Украине и контрнаступлении ВСУ.

Посмотреть эфир можно на You-Tube канале Новини.LIVE.

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О чем будет говорить Свитан

Военный эксперт и полковник ВСУ в запасе скажет, действительно ли основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин станет новым президентом России. Он также расскажет о событиях на фронте и назовет причину, по которой Украина до сих пор не получила истребители F-16.

Напомним, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк сообщил, когда началось контрнаступление ВСУ. По его словам, процесс длится несколько дней.

Также мы писали, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, какая главная задача будет для истребителей F-16. По его словам, с помощью самолетов Украина завоюет преимущество в воздухе и покроет территорию, куда не достают наземные системы ПВО.

Добавим, что украинские военные планируют получить значительное количество истребителей F-16 в ближайшем будущем. Предполагается, что эти самолеты будут переданы разным подразделениям Вооруженных сил Украины.

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