Світан про події в Бєлгороді та контрнаступ ЗСУ: ексклюзивний ефір Новини.LIVE

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Фото: скриншот з відео

Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан став гостем студії Новини.LIVE. Він розповість про останні події в Україні та контрнаступ ЗСУ.

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Військовий експерт та полковник ЗСУ в запасі скаже, чи справді засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин стане новим президентом Росії. Він також розповість про події на фронті та назве причину, чому Україна досі не отримала винищувачі F-16.

Нагадаємо, радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк повідомив, коли розпочався контрнаступ ЗСУ. За його словами, процес триває кілька днів.

Також ми писали, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, яка головна задача буде для винищувачів F-16. За його словами, за допомогою літаків Україна завоює перевагу в повітрі та покриє територію, куди не дістають наземні системи ППО.

Додамо, українські військові планують отримати значну кількість винищувачів F-16 у найближчому майбутньому. Передбачається, що ці літаки будуть передані різним підрозділам Збройних сил України.