Тарнавский рассказал о мощных успехах военных на Таврическом направлении

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский. Фото: Armyinform

Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении. Силы обороны добились определенного успеха.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Успехи на Таврическом направлении

По словам Тарнавского, в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1389 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", — рассказал командующий.

К тому же было уничтожено 34 единицы вражеской военной техники, в частности:

вертолет Ка-52;

четыре танка;

три ББМ;

две пушки Д-30;

БМ-21 "Град";

два БпЛА Supercam;

БпЛА Zala;

пушка 2А36 "Гиацинт-Б";

зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";

две гаубицы "Мста-Б";

автомобильная техника.

К тому же Силам обороны удалось уничтожить 12 складов боеприпасов российских оккупантов.

Пост Тарнавского. Фото: скриншот

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошедшая неделя на фронте была тяжелой. По его словам, у нашего государства есть успехи.

Также мы писали, что подразделения противовоздушной обороны "отминусовали" еще один вражеский вертолет. На этот раз захватчики остались без вертолета Ка-52.

Добавим, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет примерно 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.