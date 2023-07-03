Тарнавский рассказал о мощных успехах военных на Таврическом направлении
Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Таврическом направлении. Силы обороны добились определенного успеха.
Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
Успехи на Таврическом направлении
По словам Тарнавского, в течение суток подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1389 огневых задач.
"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти три роты", — рассказал командующий.
К тому же было уничтожено 34 единицы вражеской военной техники, в частности:
- вертолет Ка-52;
- четыре танка;
- три ББМ;
- две пушки Д-30;
- БМ-21 "Град";
- два БпЛА Supercam;
- БпЛА Zala;
- пушка 2А36 "Гиацинт-Б";
- зенитный ракетный комплекс "Стрела-10";
- две гаубицы "Мста-Б";
- автомобильная техника.
К тому же Силам обороны удалось уничтожить 12 складов боеприпасов российских оккупантов.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что прошедшая неделя на фронте была тяжелой. По его словам, у нашего государства есть успехи.
Также мы писали, что подразделения противовоздушной обороны "отминусовали" еще один вражеский вертолет. На этот раз захватчики остались без вертолета Ка-52.
Добавим, количество уничтоженных за минувшие сутки российских оккупантов составляет примерно 600 человек. Кроме того, захватчики продолжают бешеными темпами терять военную технику, в частности танки, бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.