Тарнавский рассказал об успехах ВСУ на Таврическом направлении

Украинские защитники стреляют из гаубицы Caesar. Фото: Wikimedia

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о работе Сил обороны Украины на Таврическом направлении. По его словам, ВСУ ликвидировали около 100 оккупантов и уничтожили почти 35 единиц техники.

Об этом он сообщил в Telegram.

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Отмечается, что в сутки артиллерийские подразделения ВСУ осуществили 1620 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 301 человек (погибшие — 99, раненые — 190, пленные — 12)", — говорится в сообщении.

Также Тарнавский отметил, что украинские бойцы ликвидировали 34 единицы военной техники врага, среди которых:

5 танков,

8 ББМ,

5 артиллерийских систем и минометов,

2 РСЗО,

1 ПВО,

2 БпЛА,

8 единиц автомобильной техники,

3 единицы специальной техники.

Командующий добавил, что ВСУ также уничтожили 3 склада боеприпасов.

Источник: t.me/otarnavskiy

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Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что сейчас происходит на самых горячих направлениях фронта. По ее словам, на некоторых из них бойцы ВСУ преуспели.

Также мы писали, что украинское контрнаступление продолжается. Защитникам приходится тяжело бороться за каждый метр земли. За прошедшую неделю на Бахмутском направлении ВСУ освободили 3 квадратных километра.

Добавим, что украинские войска вчера, 13 августа, проводили контрнаступательные операции, по меньшей мере, на двух участках фронта. К тому же, есть продвижение в одной из ключевых точек столкновения ВСУ с оккупантами.