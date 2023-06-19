Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Тарнавский рассказал об огромных потерях врага на Таврийском направлении arrow

Тарнавский рассказал об огромных потерях врага на Таврийском направлении

19 июня 2023 14:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Тарнавский рассказал об огромных потерях врага на Таврийском направлении
Александр Тарнавский. Фото: АрміяInform
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украина имеет успехи на фронте, а именно на Таврийском направлении. Уже можно заметить продвижение благодаря успешным штурмовым действиям.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

Читайте также:

Какие задачи выполнены

По его словам, в течении суток подразделениями ракетных войск и артиллерии выполнено 1 298 огневых задач. За эти сутки потери российских окупантов убитыми и ранеными составили более двух рот.

Какую технику уничтожили наши военные

Тарнавский добавил, что ВСУ уничтожили и повредили 47 единиц военной техники противника, а именно:

  • 3 танка,
  • 9 единиц БМП,
  • 2 БпЛА "Орлан-10",
  • 2 БпЛА "Zala",
  • БПЛА "Supercam",
  • 4 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",
  • БМ-21 "Град",
  • 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",
  • 2 гаубицы 2С19 "Мста-С",
  • зенитный ракетный комплекс "С-300",
  • зенитный ракетный комплекс "Бук",
  • РЭБ "Поле-21".

Кроме того, наши воины уничтожили 6 мест хранения боеприпасов россиян.

Скриншот поста

Ставка главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Ключевыми на заседании стали две темы.

Во время заседания докладывали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, а также руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Напомним, украинские силы обороны продолжают вести наступательные действия на юге Украины. При этом ВСУ добились успехов в наступлении и не потеряли ни одной позиции в обороне.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас