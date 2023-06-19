Тарнавский рассказал об огромных потерях врага на Таврийском направлении

Александр Тарнавский. Фото: АрміяInform

Украина имеет успехи на фронте, а именно на Таврийском направлении. Уже можно заметить продвижение благодаря успешным штурмовым действиям.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.

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Какие задачи выполнены

По его словам, в течении суток подразделениями ракетных войск и артиллерии выполнено 1 298 огневых задач. За эти сутки потери российских окупантов убитыми и ранеными составили более двух рот.

Какую технику уничтожили наши военные

Тарнавский добавил, что ВСУ уничтожили и повредили 47 единиц военной техники противника, а именно:

3 танка,

9 единиц БМП,

2 БпЛА "Орлан-10",

2 БпЛА "Zala",

БПЛА "Supercam",

4 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",

БМ-21 "Град",

2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",

2 гаубицы 2С19 "Мста-С",

зенитный ракетный комплекс "С-300",

зенитный ракетный комплекс "Бук",

РЭБ "Поле-21".

Кроме того, наши воины уничтожили 6 мест хранения боеприпасов россиян.

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Ставка главнокомандующего

Президент Украины Владимир Зеленский 19 июня провел Ставку Верховного Главнокомандующего. Ключевыми на заседании стали две темы.

Во время заседания докладывали главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, а также руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Напомним, украинские силы обороны продолжают вести наступательные действия на юге Украины. При этом ВСУ добились успехов в наступлении и не потеряли ни одной позиции в обороне.