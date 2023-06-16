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Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони назвали найгарячіші напрямки фронту

16 червня 2023 22:03
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Надія Клочко
Редактор
Контрнаступ ЗСУ: у Міноборони назвали найгарячіші напрямки фронту
Український військовослужбовець у районі Бахмута. Фото: REUTERS/Yevhenii Zavhorodnii
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Українські Сили оборони продовжують вести наступальні дії на півдні України. При цьому ЗСУ досягли успіхів у наступі та не втратили жодної позиції в обороні. 

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр

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За словами Маляр, Сили оборони України продовжують проводити як наступальні, так і оборонні дії та мають частковий успіх. 

"Наші війська діють в умовах авіаційної та артилерійської переваги ворога. На напрямках, де ми в обороні, жодної позиції не втрачено і ворог не зміг просунутись", — наголосила заступниця міністра оборони. 

Маляр зазначила, що на сході українські військові ведуть як оборонні, так і контрнаступальні дії. 

"Тут ворог намагається витіснити наші війська із займаних позицій, веде штурмові дії одразу на кількох напрямках, зокрема на Лиманському", — написала вона. 

Представниця Міноборони також зазначила, що на Бахмутському напрямку загальна інтенсивність бойових дій дещо знизилася. За її словами, українські військові тут проводять наступальні дії на окремих ділянках, займаючи панівні висоти, лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. 

"Ворог докладає усіх зусиль, аби зупинити наступальні дії наших сил оборони.  На сході противник зараз тримає значну кількість сил, які продовжує нарощувати, переміщаючи на Бахмутський напрямок додаткові підрозділи з інших напрямків", — йдеться у повідомленні. 

Наступ ЗСУ на півдні 

На півдні, за словами Маляр, ЗСУ ведуть активні наступальні дії одразу на кількох напрямках та мають певні успіхи. 

"Практично на усіх ділянках і напрямках, де наші підрозділи наступають на півдні, вони мають тактичних успіх. Поступово просуваються вперед. Станом на зараз до двох кілометрів на кожному напрямку. На деяких звільнених позиціях та населених пунктах триває процес закріплення наших військ", — написала вона. 

Водночас, як зазначає Маляр, на Бердянському і Маріупольському напрямках ворог стягує війська з інших напрямків та збільшує вогневий вплив. Також наші війська стикаються з суцільним замінуванням полів.

Ганна Маляр про ситуацію на фронті станом на 16 червня. Фото: t.me/annamaliar
Ганна Маляр про ситуацію на фронті станом на 16 червня. Фото: t.me/annamaliar

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський раніше повідомив, що українські військові на Таврійському напрямку фронту протягом останньої доби ліквідували та поранили щонайменше чотири роти російських окупантів. Також росіяни втратили велику кількість бронетехніки. 

Впродовж останнього тижня Сили оборони України звільнили сім населених пунктів в Донецькій і Запорізькій областях. Українські військові відновили контроль над більш як 100 кв. км української території.  

Також раніше у мережі з'явилося відео, на кадрах якого видно удар HIMARS по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії. За свідченням "воєнкорів", саме цей удар знищив понад 100 російських окупантів.

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