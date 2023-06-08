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Третьи сутки подряд российские потери на фронте зашкаливают, — Генштаб

8 июня 2023 09:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Третьи сутки подряд российские потери на фронте зашкаливают, — Генштаб
Российские оккупанты. Фото: росСМИ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

За минувшие сутки, 7 июня, Силы обороны ликвидировали на фронте примерно 730 российских оккупантов. Кроме того, россияне снова потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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В течение 7 июня Силы обороны Украины ликвидировали на фронтах российско-украинской войны более 700 российских оккупантов. Такой высокий показатель успешной работы украинских войск фиксируется третьи сутки подряд.

Кроме того, захватчики в сутки потеряли более 60 единиц тяжелой военной техники — танков, бронемашин и артиллерийских систем. За двое предыдущих суток россияне также теряли ежедневно около 60 единиц тяжелой военной техники.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

  • личного состава — около 212 760 (+730) человек ликвидировано;
  • танков — 3 891 (+18) ед.;
  • боевых бронированных машин — 7 576 (+16) ед.;
  • артиллерийских систем — 3 668 (+28) ед.;
  • РСЗО — 595 (+1) ед.;
  • средств ПВО — 355 (+3) ед.;
  • самолетов — 314 (+0) ед.;
  • вертолетов — 299 (+0) ед.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 3234 (+15) ед.;
  • крылатых ракет — 1171 (+0) ед.;
  • кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 6 384 (+35) ед.;
  • специальной техники — 500 (+8) ед.
Потери русской армии на 8 июня 2023 года
Потери российской армии на 8 июня 2023 года
Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за 4 июня российские войска уменьшились всего на 410 захватчиков, 11 бронемашин и 12 артиллерийских систем.

А вот уже через 5 июня Силы обороны Украины уничтожили 800 российских оккупантов, 20 бронемашин и 36 артиллерийских систем.

Так же высоки были потери российских оккупантов за 6 июня. ВСУ ликвидировали около 880 захватчиков, уничтожили 37 артиллерийских систем, 17 бронемашин и 13 танков.

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