Третьи сутки подряд российские потери на фронте зашкаливают, — Генштаб

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

За минувшие сутки, 7 июня, Силы обороны ликвидировали на фронте примерно 730 российских оккупантов. Кроме того, россияне снова потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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В течение 7 июня Силы обороны Украины ликвидировали на фронтах российско-украинской войны более 700 российских оккупантов. Такой высокий показатель успешной работы украинских войск фиксируется третьи сутки подряд.

Кроме того, захватчики в сутки потеряли более 60 единиц тяжелой военной техники — танков, бронемашин и артиллерийских систем. За двое предыдущих суток россияне также теряли ежедневно около 60 единиц тяжелой военной техники.

Общие потери вражеской армии за время войны

Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:

личного состава — около 212 760 (+730) человек ликвидировано;

танков — 3 891 (+18) ед.;

боевых бронированных машин — 7 576 (+16) ед.;

артиллерийских систем — 3 668 (+28) ед.;

РСЗО — 595 (+1) ед.;

средств ПВО — 355 (+3) ед.;

самолетов — 314 (+0) ед.;

вертолетов — 299 (+0) ед.;

БпЛА оперативно-тактического уровня — 3234 (+15) ед.;

крылатых ракет — 1171 (+0) ед.;

кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 6 384 (+35) ед.;

специальной техники — 500 (+8) ед.

Потери российской армии на 8 июня 2023 года

Инфографика: Генштаб ВСУ

Напомним, что за 4 июня российские войска уменьшились всего на 410 захватчиков, 11 бронемашин и 12 артиллерийских систем.

А вот уже через 5 июня Силы обороны Украины уничтожили 800 российских оккупантов, 20 бронемашин и 36 артиллерийских систем.

Так же высоки были потери российских оккупантов за 6 июня. ВСУ ликвидировали около 880 захватчиков, уничтожили 37 артиллерийских систем, 17 бронемашин и 13 танков.