Третьи сутки подряд российские потери на фронте зашкаливают, — Генштаб
За минувшие сутки, 7 июня, Силы обороны ликвидировали на фронте примерно 730 российских оккупантов. Кроме того, россияне снова потеряли большое количество военной техники, в частности танки, бронемашины и артиллерийские системы.
Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Уничтоженные оккупанты
В течение 7 июня Силы обороны Украины ликвидировали на фронтах российско-украинской войны более 700 российских оккупантов. Такой высокий показатель успешной работы украинских войск фиксируется третьи сутки подряд.
Кроме того, захватчики в сутки потеряли более 60 единиц тяжелой военной техники — танков, бронемашин и артиллерийских систем. За двое предыдущих суток россияне также теряли ежедневно около 60 единиц тяжелой военной техники.
Общие потери вражеской армии за время войны
Общие боевые потери оккупационного контингента таковы:
- личного состава — около 212 760 (+730) человек ликвидировано;
- танков — 3 891 (+18) ед.;
- боевых бронированных машин — 7 576 (+16) ед.;
- артиллерийских систем — 3 668 (+28) ед.;
- РСЗО — 595 (+1) ед.;
- средств ПВО — 355 (+3) ед.;
- самолетов — 314 (+0) ед.;
- вертолетов — 299 (+0) ед.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня — 3234 (+15) ед.;
- крылатых ракет — 1171 (+0) ед.;
- кораблей/катеров — 18 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн — 6 384 (+35) ед.;
- специальной техники — 500 (+8) ед.
Напомним, что за 4 июня российские войска уменьшились всего на 410 захватчиков, 11 бронемашин и 12 артиллерийских систем.
А вот уже через 5 июня Силы обороны Украины уничтожили 800 российских оккупантов, 20 бронемашин и 36 артиллерийских систем.
Так же высоки были потери российских оккупантов за 6 июня. ВСУ ликвидировали около 880 захватчиков, уничтожили 37 артиллерийских систем, 17 бронемашин и 13 танков.