Третю добу поспіль російські втрати на фронті зашкалюють, — Генштаб

Російські окупанти. Фото: росЗМІ

За минулу добу, 7 червня, Сили оборони ліквідували на фронті приблизно 730 російських окупантів. Крім того, росіяни знову втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Протягом 7 червня Сили оборони України ліквідували на фронтах російсько-української війни понад 700 російських окупантів. Такий високий показник успішної роботи українських військ фіксується третю добу поспіль.

Крім того, загарбники за добу втратили понад 60 одиниць важкої військової техніки — танків, бронемашин і артилерійських систем. За дві попередні доби росіяни також втрачали щодня близько 60 одиниць важкої військової техніки.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

особового складу — близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано;

танків — 3 891 (+18) од.;

бойових броньованих машин — 7 576 (+16) од.;

артилерійських систем — 3 668 (+28) од.;

РСЗВ — 595 (+1) од.;

засобів ППО — 355 (+3) од.;

літаків — 314 (+0) од.;

гелікоптерів — 299 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 234 (+15) од.;

крилатих ракет — 1171 (+0) од.;

кораблів/катерів — 18 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 384 (+35) од.;

спеціальної техніки — 500 (+8) од.

Втрати російської армії на 8 червня 2023 року

Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за 4 червня російські війська зменшилися усього на 410 загарбників, 11 бронемашин і 12 артилерійських систем.

А от уже за 5 червня Сили оборони України знищили 800 російських окупантів, 20 бронемашин і 36 артилерійських систем.

Так само високими були втрати російських окупантів за 6 червня. ЗСУ ліквідували близько 880 загарбників, знищили 37 артилерійських систем, 17 бронемашин і 13 танків.