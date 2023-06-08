Третю добу поспіль російські втрати на фронті зашкалюють, — Генштаб
За минулу добу, 7 червня, Сили оборони ліквідували на фронті приблизно 730 російських окупантів. Крім того, росіяни знову втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.
Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
Знищені окупанти
Протягом 7 червня Сили оборони України ліквідували на фронтах російсько-української війни понад 700 російських окупантів. Такий високий показник успішної роботи українських військ фіксується третю добу поспіль.
Крім того, загарбники за добу втратили понад 60 одиниць важкої військової техніки — танків, бронемашин і артилерійських систем. За дві попередні доби росіяни також втрачали щодня близько 60 одиниць важкої військової техніки.
Загальні втрати ворожої армії за час війни
Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:
- особового складу — близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано;
- танків — 3 891 (+18) од.;
- бойових броньованих машин — 7 576 (+16) од.;
- артилерійських систем — 3 668 (+28) од.;
- РСЗВ — 595 (+1) од.;
- засобів ППО — 355 (+3) од.;
- літаків — 314 (+0) од.;
- гелікоптерів — 299 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 234 (+15) од.;
- крилатих ракет — 1171 (+0) од.;
- кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 6 384 (+35) од.;
- спеціальної техніки — 500 (+8) од.
Нагадаємо, що за 4 червня російські війська зменшилися усього на 410 загарбників, 11 бронемашин і 12 артилерійських систем.
А от уже за 5 червня Сили оборони України знищили 800 російських окупантів, 20 бронемашин і 36 артилерійських систем.
Так само високими були втрати російських окупантів за 6 червня. ЗСУ ліквідували близько 880 загарбників, знищили 37 артилерійських систем, 17 бронемашин і 13 танків.