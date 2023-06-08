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Третю добу поспіль російські втрати на фронті зашкалюють, — Генштаб

8 червня 2023 09:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Третю добу поспіль російські втрати на фронті зашкалюють, — Генштаб
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

За минулу добу, 7 червня, Сили оборони ліквідували на фронті приблизно 730 російських окупантів. Крім того, росіяни знову втратили велику кількість військової техніки, зокрема, танки, бронемашини і артилерійські системи.

Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

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Знищені окупанти 

Протягом 7 червня Сили оборони України ліквідували на фронтах російсько-української війни понад 700 російських окупантів. Такий високий показник успішної роботи українських військ фіксується третю добу поспіль.

Крім того, загарбники за добу втратили понад 60 одиниць важкої військової техніки — танків, бронемашин і артилерійських систем. За дві попередні доби росіяни також втрачали щодня близько 60 одиниць важкої військової техніки.

Загальні втрати ворожої армії за час війни

Загальні бойові втрати окупаційного контингенту такі:

  • особового складу — близько 212 760 (+730) осіб ліквідовано;
  • танків — 3 891 (+18) од.;
  • бойових броньованих машин — 7 576 (+16) од.;
  • артилерійських систем — 3 668 (+28) од.;
  • РСЗВ — 595 (+1) од.;
  • засобів ППО — 355 (+3) од.;
  • літаків — 314 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 299 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 3 234 (+15) од.;
  • крилатих ракет — 1171 (+0) од.;
  • кораблів/катерів — 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 6 384 (+35) од.;
  • спеціальної техніки — 500 (+8) од.
Втрати російської армії на 8 червня 2023 року
Втрати російської армії на 8 червня 2023 року
Інфографіка: Генштаб ЗСУ

Нагадаємо, що за 4 червня російські війська зменшилися усього на 410 загарбників, 11 бронемашин і 12 артилерійських систем.

А от уже за 5 червня Сили оборони України знищили 800 російських окупантів, 20 бронемашин і 36 артилерійських систем.

Так само високими були втрати російських окупантів за 6 червня. ЗСУ ліквідували близько 880 загарбників, знищили 37 артилерійських систем, 17 бронемашин і 13 танків.

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